Anna and The Apocalypse: trailer e poster del musical horror natalizio con zombie

Di Pietro Ferraro giovedì 21 settembre 2017

Anna and The Apocalypse: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di John McPhail.

In occasione dell'imminente proiezione venerdì 22 settembre al Fantastic Fest, i creatori dietro Anna and The Apocalypse hanno reso disponibile un primo teaser trailer di questo scatenato musical horror natalizio con zombie. Il film è basato sul cortometraggio del 2010 "Zombie Musical", premiato ai BAFTA e diretto da Ryan McHenry, anche co-autore della sceneggiatura con Alan McDonald.

Anna and The Apocalypse diretto da John McPhail (Where Do We Go From Here) segue un gruppo di amici che cercano di sopravvivere ad un'apocalisse zombie durante le vacanze natalizie.





Quando un'apocalisse zombie minaccia la sonnolenta città di Little Haven, Anna e i suoi compagni di liceo per sopravvivere devono farsi strada combattendo, cantando e massacrando morti viventi. Unendo le forze con il suo migliore amico John, Anna e la sua squadra cercano di salvare famiglia e facoltà mentre se la vedono con pupazzi di neve zombificati, un frenetico addio al celibato e ormoni adolescenziali, ma presto scopriranno che nessuno è sicuro in questo nuovo mondo, e le uniche persone su cui possono veramente contare sono l'un l'altro.

Anna and The Apocalypse è stato girato in Scozia e dispone di un cast che include Ella Hunt come Anna, Mark Benton (The Halcyon) come suo padre Tony e Paul Kaye (Il trono di spade) come il malvagio Savage. Il cast è completato da Malcolm Cumming, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Ben Wiggins e Marli Siu.