Anna and The Apocalypse: nuovo trailer e poster della zombie-comedy natalizia

Di Pietro Ferraro venerdì 12 ottobre 2018

Anna and The Apocalypse: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di John McPhail nei cinema americani dal 30 novembre 2018.

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di Anna and The Apocalypse. Il musical natalizio con zombie che sta collezionando ottime critiche, in una delle quali viene descritto come: "Shaun of the Dead incontra La La Land".

"Anna and The Apocalypse" è diretto da John McPhail e interpretato da Ella Hunt candidata come miglior attrice ai BAFTA scozzesi, Malcom Cumming, Sarah Swire, Christopher Leveaux e Marli Siu.

Il film girato in Scozia si svolge nella città di Little Haven a Natale quando un'apocalisse zombie si scatena. Anna e i suoi compagni di scuola sono costretti a combattere per sopravvivere, inscenando intriganti numeri musicali tra uno zombie abbattuto e l'altro.

"Anna and the Apocalypse" è basato sul corto Zombie Musical del 2010 premiato con un BAFTA. Il film detiene attualmente il 90% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Lo scorso sabato il cast di Anna and The Apocalypse ha partecipato al New york Comic-Con. Sul palco Ella Hunt, Malcom Cumming, Sarah Swire, Christopher Leveaux e Marli Siu si sono uniti al regista John McPhail e ai compositori Roddy Hart e Tommy Reilly per un panel molto apprezzato dai fan. Dall'apparizione al NYCC sono arrivati un poster esclusivo in edizione limitata svelato dal premiato artista Jim Evans. Inoltre Interscope Records ha rilasciato il video musicale "Hollywood Ending", che include l'omonimo brano incluso nella colonna sonora ufficiale di "Anna and the Apocalypse".

Anna and The Apocalypse segue Anna (Ella Hunt), la cui vita è dominata dalle preoccupazioni tipiche dei suoi giovani coetanei fino a quando il periodo natalizio nella sua piccola città britannica non porta a Babbo Natale, bensì ad un'epidemia zombie. Un'apocalisse zombie minaccia la città addormentata, costringendo Anna e i suoi compagni di scuola a combattere, cantare e a farsi strada attraverso un'orda di non morti, in una corsa disperata per raggiungere i loro cari. Sfortunatamente scoprono che nessuno è al sicuro in questo nuovo, sanguinoso mondo, e mentre la civiltà cade a pezzi intorno a loro, possono fare affidamento solo l'un altro

"Anna and the Apocalypse" è basato sul cortometraggio premio BAFTA Zombie Musical del 2010, diretto da John McPhail (Where Do We Go From Here), scritto da Alan McDonald e il compianto Ryan McHenry (la serie virale di Ryan Gosling "Will not Eat His Cereal") con la musica originale di Roddy Hartand Tommy Reilly.

Il cast include Ella Hunt, Malcom Cumming, Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Marli Siu, Mark Benton e Paul Kaye.

Orion Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer ufficiale per il musical natalizio con zombie Anna and The Apocalypse.

Dopo aver ricevuto recensioni entusiastiche al Fantastic Fest 2017, Orion Pictures ha cambiato i suoi piani di distribuzione per il film posticipandone l'uscita al 30 novembre 2018.

Il filmato si apre con un incipit in stile "Era la Vigilia di Natale..." che preannuncia l'incredibile follia zombie in salsa musical che si scatenerà di li poco. Pare che in questo particolare universo Justin Bieber sia uno zombie. Il film ha il look di Shaun of the Dead (L'alba dei morti dementi) e il sound di High School Musical in un mix di stampo natalizio piuttosto intrigante.

"Anna and The Apocalypse" presenta un cast che include Ella Hunt, Malcolm Cumming, Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Marli Siu, Mark Benton e Paul Kaye. L'idea del film è nata in realtà con Ryan McHenry, famoso per la serie di video di Ryan Gosling Will not Eat His Cereal. McHenry ha diretto un corto intitolato Zombie Musical che è diventato fonte d'ispirazione per il film. McHenry ha scritto la sceneggiatura con Alan McDonald e dopo la scomparsa di McHenry per un cancro nel 2015, John McPhail gli è subentrato alla regia del film.

Attualmente "Anna and The Apocalypse" ha registrato un 90% di pareri positivi su Rotten Tomatoes. Il film debutterà negli States in "limitata" il 30 novembre per poi essere distribuito a livello nazionale il 7 dicembre.

Disponibile un nuovo poster di Anna and The Apocalypse arrivato direttamente dal Comic-Con di San Diego. Il film è stato annunciato come il primo musical natalizio con zombie e dal trailer, che trovate scorrendo l'articolo, la pellicola ha tutte le potenzialità per guadagnarsi lo status di cult.

Il poster è il primo di una serie di quattro disegnati dal pluripremiato artista Jim Evans, che ha anche creato poster per film come American Ultra, Shogun Assassin, The Green Inferno e alcuni dei sequel di Saw. Evans ha anche lavorato per gruppi come U2, The Beastie Boys, Foo Fighters, Blink-182 e Pearl Jam.

In "Anna and The Apocalypse", un'apocalisse zombie minaccia la sonnolenta cittadina di Little Haven durante le festività natalizie. L'evento mortale costringe Anna e i suoi amici a farsi strada e a sopravvvere combattendo, tagliando e, perché questo è un musical, cantando. Lungo la strada affronteranno i non morti, tra gli altri ostacoli, in una corsa disperata per raggiungere i loro cari. Sfortunatamente scoprono che nessuno è al sicuro in questo nuovo, sanguinoso mondo, e mentre la civiltà cade a pezzi intorno a loro, possono fare affidamento solo l'un altro.

Il musical ha fatto il suo debutto durante il "Fantastic Fest" dello scorso anno e ha ricevuto recensioni incredibilmente positive. Il cast include Ella Hunt, Malcom Cumming, Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Marli Siu, Mark Benton e Paul Kaye. Il film è basato sul corto "Zombie Musical" di Ryan Henry del 2010.

Henry avrebbe dovuto dirigere il film in origine, ma nel 2015 è prematuramente scomparso a causa di un cancro. John McPhail è intervenuto per dirigere il film, che Henry e Alan McDonald hanno scritto insieme. Orion Pictures distribuirà "Anna and The Apocalypse" negli States il 30 novembre 2018.

In occasione dell'imminente proiezione venerdì 22 settembre al Fantastic Fest, i creatori dietro Anna and The Apocalypse hanno reso disponibile un primo teaser trailer di questo scatenato musical horror natalizio con zombie. Il film è basato sul cortometraggio del 2010 "Zombie Musical", premiato ai BAFTA e diretto da Ryan McHenry, anche co-autore della sceneggiatura con Alan McDonald.

Anna and The Apocalypse diretto da John McPhail (Where Do We Go From Here) segue un gruppo di amici che cercano di sopravvivere ad un'apocalisse zombie durante le vacanze natalizie.





Quando un'apocalisse zombie minaccia la sonnolenta città di Little Haven, Anna e i suoi compagni di liceo per sopravvivere devono farsi strada combattendo, cantando e massacrando morti viventi. Unendo le forze con il suo migliore amico John, Anna e la sua squadra cercano di salvare famiglia e facoltà mentre se la vedono con pupazzi di neve zombificati, un frenetico addio al celibato e ormoni adolescenziali, ma presto scopriranno che nessuno è sicuro in questo nuovo mondo, e le uniche persone su cui possono veramente contare sono l'un l'altro.

Anna and The Apocalypse è stato girato in Scozia e dispone di un cast che include Ella Hunt come Anna, Mark Benton (The Halcyon) come suo padre Tony e Paul Kaye (Il trono di spade) come il malvagio Savage. Il cast è completato da Malcolm Cumming, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Ben Wiggins e Marli Siu.