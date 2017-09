Mr. Ove, Tom Hanks per il remake americano dello svedese A Man Called Ove

Di Federico Boni giovedì 21 settembre 2017

Nelle sale d'Italia dal 19 ottobre, Mr. Ove di Hannes Holm sarà rifatto dagli americani.

Se il leggendario Jack Nicholson sarà il protagonista del remake americano di Toni Erdmann, un altro celebre film 'straniero' lo scorso anno candidato agli Oscar si appresta ad abbracciare il proprio remake. Parliamo di Mr. Ove (A Man Called Ove) del regista svedese Hannes Holm, dal 19 ottobre finalmente anche nei cinema d'Italia.

Tratto dal best-seller dello svedese Friedrik Backman “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, romanzo pubblicato in oltre 30 paesi nel mondo, Mr. Ove è stato candidato a 2 premi Oscar, Miglior film straniero e Miglior make up, vincendo l’EFA come Miglior commedia europea. Ad occuparsi del remake a stelle e strisce il due volte premio Oscar Tom Hanks, non solo protagonista ma anche produttore con la sua Playtone insieme a Gary Goetzman e alla moglie Rita Wilson.

Jack Nicholson per il remake americano di Toni Erdmann In attesa del possibile Oscar come miglior film straniero, Toni Erdmann andrà incontro al remake Usa. Con Jack Nicholson mattatore.

Il libro ha fatto furore anche negli Usa, rimanendo nell'elenco dei principali best-seller del The New York Times per 77 settimane consecutive. La storia ruota intorno al personaggio di Ove, che ci appare a primo acchito come il vecchio più burbero del quartiere, e al suo incontro con Parvaneh, la nuova vicina di casa, iraniana che si è trasferita da poco ad abitare, con il marito e i due figli, nella casa difronte. Operaio da 43 anni presso le industrie Saab, Ove viene posto in congedo e da quel momento, senza nulla da fare, il suo atteggiamento molesto finisce per causare ancora più ostilità tra il vicinato. Ogni mattina alle 6.30 Ove si alza per condurre la sua ispezione poliziesca del quartiere e assicurarsi che le regole siano rispettate, che tutto sia in ordine. Ce l'ha un po' con tutti nel quartiere: con chi parcheggia l'auto fuori dagli spazi appositi, con chi sbaglia a fare la differenziata, con la tizia che gira con i tacchi alti e un ridicolo cagnolino al guinzaglio, con il gatto spelacchiato che continua a fare la pipì davanti a casa sua.

Fonte: HollywoodReporter