Beyond the Sun, il film con il Papa presentato in Vaticano: in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Di Federico Boni giovedì 21 settembre 2017

Papa Francesco si è offerto di partecipare al film per sostenere la carità, infatti tutti i profitti di Beyond the Sun saranno devoluti a un’associazione di beneficenza - El Buen Samaritano - che aiuta i bambini a rischio e i ragazzi in difficoltà.

Nella giornata di ieri AMBI Media Group di Andrea Iervolino e Monika Bacardi ha presentato, durante una proiezione privata, il suo film Beyond the Sun proprio nell’epicentro della Fede Cristiana, Città del Vaticano. L'idea della pellicola è nata da Papa Francesco stesso, che ha richiesto ai produttori e alla regista di realizzare un film per i bambini che comunicasse il messaggio di Gesù in tutto il mondo. Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi, co-fondatori di AMBI Media Group hanno finanziato e prodotto il film, con la guida del consulente religioso Monsignor Eduardo Garcia, Vescovo di San Justo e Assistente Generale di FIAC, e i co-produttori Graciela Rodriguez e Gabriel Leybu.

Papa Francesco si è offerto di partecipare al film per sostenere la carità, infatti tutti i profitti di Beyond the Sun saranno devoluti a un’associazione di beneficenza - El Buen Samaritano - che aiuta i bambini a rischio e i ragazzi in difficoltà. Scritto e diretto da Graciela Rodriguez, Beyond the Sun – interpretato dai giovanissimi attori Aiden Cumming Teicher, Cory Gruter Andrew, Emma Grace Duke, Kyle Breitkopf e Sebastian Alexander Chou – è una storia di avventura per famiglie, in cui i bambini provenienti da culture diverse emulano gli apostoli alla ricerca di Gesù nel mondo che li circonda. La partecipazione del Papa, della durata complessiva di circa 6 minuti, nella parte centrale e finale del film, ha creato le linee guida di quello che il film ha voluto comunicare: un messaggio di fede e speranza per i bambini, ma anche per gli adulti.

Beyond the Sun sarà un evento speciale fuori concorso ad Alice nella città - Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, prima di uscire nelle sale italiane alla fine del 2017. Andrea Iervolino ha commentato: