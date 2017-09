Stasera in tv: "Sotto Assedio - White House Down" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 22 settembre 2017

Rai 2 stasera propone "Sotto assedio - White House Down", film d'azione del 2013 diretto da Roland Emmerich con protagonisti Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal.





Cast e personaggi

Channing Tatum: John Cale

Jamie Foxx: James Sawyer

Maggie Gyllenhaal: Carol Finnerty

James Woods: Martin Walker

Jason Clarke: Emil Stenz

Garcelle Beauvais: Alison Sawyer (First Lady)

Richard Jenkins: Eli Raphelson

Lance Reddick: Generale Caulfield

Joey King: Emily Cale

Rachelle Lefevre: Melanie

Michael Murphy: Alvin Hammond (Vice Presidente)

Nicolas Wright: Donnie Donaldson

Jimmi Simpson: Skip Tyler

Jake Weber: agente Hope

Peter Jacobson: segretario del Vice Presidente

Matt Craven: agente Kellerman

Jackie Geary: Jenna

Anthony Lemke: capitano Hutton

Doppiatori italiani

Marco Vivio: John Cale

Pino Insegno: James Sawyer

Tiziana Avarista: Carol Finnerty

Riccardo Scarafoni: Emil Stenz

Stefano De Sando: Eli Raphelson

Sara Labidi: Emily Cale

Gianni Giuliano: Martin Walker

Alessandra Cassioli: Alison Sawyer

Dario Penne: Alvin Hammond

Alessio Cigliano: agente Hope

Carlo Cosolo: capitano Hutton

Corrado Giustozzi: guardia del Campidoglio (non accreditato)





Trama e recensione

L'agente della polizia di Washington John Cale (Channing Tatum), si vede negato il lavoro dei suoi sogni con i Servizi Segreti per la protezione del Presidente James Sawyer (Jamie Foxx). Non volendo deludere la sua bambina, John la porta a fare una visita alla Casa Bianca, quando l'intero complesso viene preso d'assalto da un gruppo armato paramilitare. Con il governo nazionale nel caos ed il tempo che scorre inesorabile, ora sta a Cale salvare il Presidente, sua figlia, e il Paese.

Sotto Assedio - White House Down: recensione Roland Emmerich firma il buddy movie con Obama! Un film a metà strada tra omaggio e parodia dell'action anni 80: leggi la recensione di Sotto Assedio.





Curiosità



Durante la visita guidata, la guida interpretata da Nicholas Wright fa notare ai visitatori di trovarsi nella porzione della Casa Bianca che era stata distrutta nel film Independence Day del 1996. Roland Emmerich, regista del film, ha diretto Independence Day (1996) e ha partecipato alla proiezione di quel film alla Casa Bianca quando Bill Clinton era Presidente. Wright avrebbe successivamente interpretato Floyd Rosenburg in Independence Day - Rigenerazione, solo tre anni dopo.



Emily gestisce un canale YouTube pur avendo solo undici anni, mentre l'età minima per accedere al sito e agli altri servizi e prodotti Google è di tredici anni negli Stati Uniti.



Oltre ad un paio di riprese della seconda unità di Washington DC e una scena filmata in un parco, tutte le riprese hanno avuto luogo su set a Montreal in Canada in cui si è utilizzata ampiamente la tecnica dello schermo blu con cui si è creato il "mondo" intorno ad ogni set.



La canotta bianca indossata da Channing Tatum è un omaggio diretto al classico Die Hard - Trappola di Cristallo.



Questo è uno dei due film usciti nei cinema nel 2013 con la stessa premessa: la presa della Casa Bianca da parte di criminali che detengono il presidente in ostaggio. L'altro è Attacco al potere - Olympus Has Fallen (2013). Entrambi i film fanno anche riferimento all'incendio della Casa Bianca del 1814.



Il libro dello scrittore Vince Flynn, "Transfer of Power", è basato sulle sceneggiature di "White House Down" e "Olympus Has Fallen".



Il film mostrato nella sala cinematografica privata della Casa Bianca mentre i terroristi si nascondono è Lawrence d'Arabia (1962).



Il film è piaciuto al presidente americano Barack Obama, che quando il film uscì nelle sale viveva nella Casa Bianca.



A causa del programma di riprese frenetico sono stati costruiti 45 set in due mesi e mezzo, inclusi set che replicavano la maggior parte della Casa Bianca, del Pentagono e del Campidoglio.



Quando le persone del Pentagono stanno discutendo delle operazioni segrete che Stenz aveva svolto in Pakistan, l'ultima immagine in bianco e nero che appare sullo schermo è una cover della serie di videogames Medal of Honor.



La suoneria che si può ascoltare ripetutamente nel film sul cellulare di Richard Jenkins è il brano "Spanish Flea" eseguito da Herb Alpert and the Tijuana Brass, precedentemente incluso nel film 007 - Casino Royale (1967 ) nonché tema musicale di un popolare spettacolo televisivo chiamato "Il gioco delle coppie".



La troupe di produzione ha costruito due set della Sala Ovale, una per gli stunt e una per i dialoghi.



Alcuni membri del team di produzione e Roland Emmerich si sono incontrati con il senatore John McCain per una visita al Campidoglio.



Mentre sono sul tetto dell'ascensore, il personaggio di Tatum si riferisce ai missili "Javelin" come missili "terra-aria", ma il Javelin anche se potenzialmente utilizzabile come "terra-aria" è invece utilizzato in gran parte come un missile anti-carro. L'esercito americano non ha mai riportato di un aereo che è stato abbattuto da un Javelin.



Jamie Foxx ha basato la sua interpretazione su Barack Obama, che era il presidente al momento dell'uscita del film.



Le influenze di Roland Emmerich per il film includono Trappola di cristallo (1988), Man on Fire - Il fuoco della vendetta (2004) e molti film di Tony Scott.



Joey King apparirà anche nei successivi due film di Roland Emmerich: Stonewall (2015) e Independence Day - Rigenerazione (2016).



James Woods, uno schietto conservatore di Hollywood che ha criticato il presidente Barack Obama in più occasioni, nel film interpreta un fuzionario governativo schierato a destra che intende uccidere il presidente di Jamie Foxx, Sawyer, un personaggio ispirato a Obama.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 205.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono state affidate ai compositori austriaci Harald Kloser (Aliens vs Predator) e Thomas Wanker (anche noto come Thomas Wander), la coppia aveva già collaborato con Roland Emmerich musicando 10.000 A.C., The Day After Tomorrow, 2012 e Anonymous e in seguito musicheranno anche il sequel Independence Day: Rigenerazione.

La colonna sonora include i brani: "Spanish Flea" di Herb Alpert and the Tijuana Brassv, "Street Fighting Man" dei Rolling Stones e "Chevy Knights" di He Met Her.



TRACK LISTINGS:

1. White House Down Opening Theme

2. Birdfeeder

3. Arrival At The White

4. Give Me A Chance

5. Let's Go

6. Elevator Chase

7. Work To Do

8. Satellite Phone

9. Fighting Vadim

10. Emily Is On TV

11. Dumbwaiter

12. Facial Recognition

13. Daughters & Finnerty's Plan

14. Which Direction

15. Cale's On The Roof

16. We Are A Go

17. Ground Impact Confirmed

18. You Have 8 Minutes

19. After The Fire

20. Gonna Shoot Me?

21. Two Minutes To Target

22. White House Down End Theme

23. Chevy Knights (Mickey & Mallory) - He Met Her

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.