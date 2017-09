Stasera in tv: "Mia Madre" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 22 settembre 2017

Rai 3 stasera propone "Mia madre", film drammatico del 2015 diretto da Nanni Moretti e interpretato da Nanni Moretti, Margherita Buy, John Turturro e Giulia Lazzarini.





Cast e personaggi

Nanni Moretti: Giovanni

Margherita Buy: Margherita

John Turturro: Barry Huggins

Giulia Lazzarini: Ada

Beatrice Mancini: Livia

Enrico Ianniello: Vittorio

Pietro Ragusa: Bruno

Tony Laudadio: il produttore

Stefano Abbati: Federico

Anna Bellato: l'attrice

Davide Iacopini: l'impiegato Elgi

Lorenzo Gioielli: l'interprete

Tatiana Lepore: la segretaria di edizione

Domenico Diele: Giorgio

Renato Scarpa: Luciano

Camilla Semino Favro: Margherita da giovane

Monica Samassa: il medico





Trama e recensione

Margherita, regista di successo in crisi creativa, è alle prese con un film impegnato, incentrato sulla rivolta degli operai di una fabbrica contro i tagli e i licenziamenti previsti dai nuovi proprietari americani. Il compito per Margherita è tutt'altro che semplice: non solo deve confrontarsi con un film politico, ma anche con la difficile gestione del cast, in particolare di Barry Huggins, bizzosa star italo-americana anche lui in crisi. E la vita di Margherita non è complicata solo sul set: separata e con una figlia adolescente, deve fare i conti con un rapporto sentimentale ormai agli sgoccioli e, soprattutto, con la malattia di sua madre Ada, latinista ed ex insegnante di Liceo, ricoverata in ospedale. Con l'aiuto del fratello Giovanni, ingegnere che ha rinunciato al lavoro per dedicarsi completamente ad Ada, Margherita proverà a superare gli ostacoli della sua vita privata e professionale...

