It da record al Box Office Usa: è il più alto incasso horror di sempre

Di Federico Boni venerdì 22 settembre 2017

Box office storico per It.

It di Andres Muschietti, costato appena 35 milioni di dollari, sta frantumando record su record al box office americano. Dopo aver fatto suo il maggior esordio di sempre per un horror (123,403,419 dollari) ed essere diventato il maggior incasso di sempre nel mese di settembre, il titolo New Line ha ieri superato gli epocali 232,906,145 dollari incassati da l'Esorcista nel lontanissimo 1973. Mercoledì, ultimo giorno di incassi 'certi', la pellicola aveva toccato quota 232,406,627 dollari.

Quasi 45 anni è durato il record di William Friedkin, con It nuovo incasso horror più alto di sempre al botteghino a stelle e strisce, ovviamente inflazione esclusa. Cadranno quasi certamente anche i 293,506,292 dollari de Il Sesto Senso, considerato un 'horror' soprannaturale, ma nel dubbio Pennywise si è portato avanti, facendo suo lo scettro degli horror R Rated, ovvero vietati ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

Worldwide la pellicola, ancora inedita in Italia, ha incassato 404,306,627 dollari, diventando il sedicesimo maggior incasso del 2017. Addirittura il sesto in America.

1 It - $233 milioni di dollari - 9/8/17

2 L'Esorcista - $232,906,145 - 12/26/73

3 Get Out - $175,484,140 - 2/24/17

4 The Blair Witch Project - $140,539,099 - 7/16/99

5 The Conjuring - $137,400,141 - 7/19/13

6 Paranormal Activity - $107,918,810 - 9/25/09

7 Intervista col Vampiro - $105,264,608 - 11/11/94

8 Paranormal Activity 3 -$104,028,807 - 10/21/11

9 Scream - $103,046,663 - 12/20/96

10 The Conjuring 2 - $102,470,008 - 6/10/16