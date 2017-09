Fast & Furious Live: trailer, poster e date del tour mondiale

Di Pietro Ferraro sabato 23 settembre 2017

Annunciate le date del global live arena tour "Fast & Furious Live".

Live Nation Entertainment ha annunciato che Fast & Furious Live debutterà a Londra presso la famosa O2 Arena il 19 gennaio 2018 prima di spostarsi in tutta Europa come parte della prima tappa del tour mondiale. L'azione e l'eccitazione di una delle più famose e durature serie cinematografiche di tutti i tempi vivranno in questo fantastico global live arena tour.

Le parole di Rowland French, direttore creativo e produttore esecutivo di Fast & Furious Live.

Sono passati anni e siamo entusiasti di poter finalmente mostrare ai fan quello che stiamo creando per portare Fast & Furious Live sul palcoscenico globale. Con questo mix straordinario di stunt, effetti speciali, video mapping 3D all'avanguardia e piloti che spingono i propri limiti, ogni performance creerà un'esperienza indimenticabile per il pubblico dal vivo. 23 città in 14 paesi sono solo l'inizio per Fast & Furious Live.

L'adrenalinica esibizione di due ore sarà la più spettacolare produzione in arena dal vivo, con performance automobilistiche di alto profilo e dotata di nuove stupefacenti tecnologie. Utilizzando popolari automobili e amate location che attraversano il globo, insieme a scene chiave della serie di film realizzate con video mapping 3D all'avanguardia, i fan saranno trasportati direttamente in questa estesa espansione dei film Fast & Furious.

Il commento di Vince Klaseus, Presidente Universal Brand Development.

Fast & Furious Live permetterà al pubblico in tutto il mondo di sperimentare le sequenze d'azione estreme del franchise attraverso un'esperienza live vera e propria. Con questo spettacolo dal vivo, stiamo ridefinendo la fruizione dei fan e avvicinando gli spettatori ai loro momenti preferiti.

Gli spettatori sentiranno il calore degli scarichi fiammeggianti e si meraviglieranno per le acrobazie dei veicoli e scena dopo scena scopriranno la potenza della più avanzata tecnologia di proiezione digitale immaginabile. In scena numerose auto originali dei film, così come esatte repliche delle auto favorite dai fan, dalla leggendaria Dodge Charger di Dom alla "Flip Car" di Fast & Furious 6, Fast & Furious Live rievocherà alcuni dei momenti più audaci del franchise.

Migliaia dei migliori performers e piloti del mondo hanno fatto domanda per avere l'opportunità di unirsi alla produzione e, a seguito di ampie audizioni, sono stati ingaggiati nella squadra d'elite che ha iniziato un rigoroso allenamento di 4 mesi in preparazione per il tour mondiale. A loro si unirannoalcuni degli atleti dei migliori atleti di parkour del mondo che si traducono in un cast veramente globale che eseguirà incredibili stunt mai visti prima dal vivo.

Il tour europeo si aprirà con una premiere mondiale "supercharged" all'arena O2 di Londra il 19 gennaio 2018 prima di spostarsi nelle arene più grandi di tutto il continente con tappe in Belgio, Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e in Italia presso il Pala Alpitour di Torino.

I biglietti saranno in vendita dal prossimo 29 settembre. Per ulteriori informazioni vi segnaliamo il sito ufficiale FastAndFuriousLive.com.