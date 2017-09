Film 2018-2019: Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard per Glass - David Sakurai nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli

Di Federico Boni sabato 23 settembre 2017

Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard ritoveranno i rispettivi ruoli di Unbreakable - Il predestinato in Glass.

- Animali fantastici e dove trovarli: David Sakurai si è aggiunto al cast del sequel di Animali fantastici e dove trovarli, al momento ancora senza titolo. L'attore danese-giapponese, visto anche in Iron Fist su Netflix, sarà Krall, ambizioso giovane tra i seguaci di Grindelwald. Sakurai affiancherà Eddie Redmayne, Johnny Depp e Jude Law, con gli ultimi due negli abiti di Grindelwald e di Albus Silente. Sceneggiato da J.K. Rowling, il film sarà nuovamente diretto da David Yates, con un'uscita in sala datata 16 novembre 2018.

- Dog Days: Finn Wolfhard, giovane volto di Stranger Things visto anche in IT, prenderà parte a Dog Days, film di Ken Marino con Elissa Matsueda ed Erica Oyama allo script. Il lanciatissimo Finn affiancherà Nina Dobrev, protagonista di The Vampire Diaries. Al centro della trama uomini e donne in difficoltà aiutati e avvicinati l'uno all'altro dai rispettivi cani. Wolfhard sarà un fattorino che consegna pizze.

- Glass: Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard ritroveranno i rispettivi ruoli di Unbreakable - Il predestinato in Glass, sequel/cross-over di Split firmato M. Night Shyamalan. Le due novità andranno ad affiancare Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Samuel L. Jackson e Sarah Paulson, con un'uscita in sala datata 18 gennaio 2019. Clark tornerà ad essere il figlio di David Dunn, interpretato da Bruce Willis, mentre la Woodard la madre di Elijah Price, ovvero L. Jackson.