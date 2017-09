The Irishman: riprese iniziate e prime foto dal set con Martin Scorsese, Robert De Niro e Joe Pesci

Di Pietro Ferraro domenica 24 settembre 2017

The Irishman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino.

Sono iniziate a Suffern, New York, le riprese di The Irishman e sono trapelate via Twitter le prime foto dal set con Robert De Niro, Joe Pesci e il regista Martin Scorsese. La produzione ha girato in diverse location intorno alla Lower Hudson Valley la scorsa settimana, con troupe al alvoro a Blauvelt e Ardsley per ricreare gli anni '60 e '70 a New York. Il film di Scorsese prodotto da Netflix e in uscita nel 2018 include ruoli anche per Al Pacino, Harvey Keitel, Ray Romano e Bobby Cannevale.

The Irishman è un ritorno al gangster-movie per Scorsese che si è rivolto ad alcuni affidabili vecchi collaboratori. De Niro e Pesci hanno lavorato entrambi con il regista su Toro scatenato, Quei bravi ragazzi e Casinò, i due attori non lavoravano con Scorsese dal 1995. Anche Keitel ha lavorato con Scorsese e De Niro nel classico Taxi Driver del 1976. Sorprendentemente Al Pacino non ha mai lavorato con Scorsese quindi The Irishman segnerà la prima collaborazione tra i due.

Le foto dal set di The Irishman sono state condivise sulla pagina Twitter di Chris Evangelista e mostrano la reunion tra Scorsese, De Niro e Pesci. Uno scatto mostra Scorsese mentre intrattiene una conversazione con Joe Pesci mentre in un'altro scatto vediamo De Niro e Pesci in un'auto insieme. Altre foto mostrano Robert De Niro uscire da un'auto e Martin Scorsese paralre al cellulare durante una pausa. Tutte le immagini presentano una scenografia fine anni '60 e inizio anni '70.

Il film basato sul libro di Charles Brandt, "I Heard You Paint Houses", è stato in sviluppo per un bel po' di tempo rimbalzando da Paramount fino a Netflix che ha pagato 105 milioni di dollari per i diritti di distribuzione internazionali. Ci sono state controversie riguardo al libro, con le confessioni di Frank "L'Irlandese" Sheeran date in punto di morte che sono state contestate. Charles Brandt ha intervistato Sheeran sul suo letto di morte con il vecchio gangster che ha sostenuto di avere tutte le informazioni che riguardavano la scomparsa di Hoffa, affermando di essere stato lui ad aver ucciso il sindacalista. L'FBI seguendo le informazioni ha perquisito la casa dove Sheeran avrebbe ucciso Hoffa arrivando a smontare i pavimenti per cercare eventuali prove. Si è concluso che le prove del DNA recuperate sulla scena non appartenevano a Hoffa.

La storia di The Irishman si protrarrà per decenni e per poter raccontare la storia in modo visivamente fedele Martin Scorsese utilizzerà tecnologia CG per ringiovanire il cast. Al momento non è prevista alcuna data di uscita per The Irishman, ma Netflix intende portare il film nei cinema per un breve periodo di tempo in modo che il film possa concorrere agli Oscar. Robert De Niro ha recentemente lodato Netflix per permettere ai registi di fare il tipo di progetti che vogliono fare, dato che i grandi studi hanno mostrato recentemente la tendenza a rifiutare con una certa facilità alcuni progetti.

Robert De Niro, Joe Pesci And Martin Scorsese shooting THE IRISHMAN in New York pic.twitter.com/CYp9vjHrIn — Chris Evangelista (@cevangelista413) 22 settembre 2017

This is freaking ICONIC! De Niro & joe Pesci re unites with Scorsese for #TheIrishMan #onsets The GoodFellas are Back! pic.twitter.com/zUeUCtRpXA — Deepak (@deepuzoomout) 22 settembre 2017