Stasera in tv: "I segreti di Osage County" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 24 settembre 2017

Rai 3 stasera propone I segreti di Osage County (August: Osage County), film drammatico del 2013 diretto da John Wells e interpretato da Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin e Benedict Cumberbatch.





Cast e personaggi

Meryl Streep: Violet Weston

Julia Roberts: Barbara Weston

Ewan McGregor: Bill Fordham

Chris Cooper: Charles Aiken

Abigail Breslin: Jean Fordham

Benedict Cumberbatch: “Little” Charles Aiken

Juliette Lewis: Karen Weston

Margo Martindale: Mattie Fae Aiken

Julianne Nicholson: Ivy Weston

Dermot Mulroney: Steve Heidebrecht

Sam Shepard: Beverly Weston

Misty Upham: Johnna Monevata

Newell Alexander: Dr. Burke

Doppiatori italiani

Maria Pia Di Meo: Violet Weston

Cristina Boraschi: Barbara Weston

Riccardo Rossi: Bill Fordham

Luca Biagini: Charles Aiken

Lucrezia Marricchi: Jean Fordham

Riccardo Niseem Onorato: "Little" Charles Aiken

Eleonora De Angelis: Caren Weston

Rita Savagnone: Mattie Fae Allen

Francesca Manicone: Ivy Weston

Francesco Prando: Steve Heiderbecht

Ennio Coltorti: Beverly Weston

Ida Sansone: Johnna Monevata

Luciano De Ambrosis: Dr. Burke





Trama e recensione

I segreti di Osage County è l'oscura, esilarante, e profondamente commovente,

storia delle caparbie donne della famiglia Weston. La vita di ciascuna di loro ha

preso una direzione diversa, ma una crisi familiare le riporta ancora una volta

nella casa in cui sono cresciute nel Midwest, dove ritrovano la donna che le ha

cresciute.

I segreti di Osage County: Recensione Dramma americano dai contorni ironici ed impietosi. I segreti di Osage County ci porta nel cuore di quegli Stati Uniti a cavallo tra civiltà e isolamento con ritratto cupo e cattivo di una famiglia alle prese con il proprio passato. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Il film è basato sulla pièce teatrale di Tracy Letts "Agosto, foto di famiglia", vincitrice del Premio Pulitzer. La pièce teatrale è andata in scena per la prima volta sul palco del leggendario Steppenwolf Theatre di Chicago nell'estate del 2007, prima di esordire a Broadway nel dicembre dello stesso anno. Le rappresentazioni sono continuate con successo in una tournée internazionale e nel 2008 la pièce ha vinto cinque Tony Awards, tra cui quello per la Miglior Commedia.



Il film ha ricevuto due candidature al premio Oscar: Miglior attrice protagonista a Meryl Streep e Miglior attrice non protagonista a Julia Roberts.



Le riprese si sono tenute in autunno. Quando le foglie intorno alla casa hanno cominciate a cambiare colore la troupe le ha verniciate di verde. Quando le foglie hanno cominciato a cadere, foglie generate al computer sono state aggiunte in post-produzione.



Tracy Letts avrebbe voluto che il cast originale riprendesse i ruoli nella versione cinematografica, ma alla fine nessuno degli attori originali appare nel film.



A Gary Cole è stato offerto il ruolo di Steve Heidebrecht, ruolo che ha interpretato nella versione teatrale di Londra. L'attore ha rifiutato.



Durante la scena di apertura con Beverly e Johnna, uno dei libri che si vede chiaramente dietro a Johnna è l'autobiografia di Karen Blixen "La mia Africa". Meryl Streep è stata protagonista della versione cinematografica del libro e per quel ruolo è stato nominata per un premio Oscar.



Nelle prime fasi di casting il produttore Harvey Weinstein aveva suggerito Judi Dench come Violet e Nicole Kidman come Barbara. Lo scrittore Tracy Letts ha respinto le due candidature affermando che nel film dovevano recitare solo attori americani.



La produzione ha acquistato la casa vista nel film e l'ha completamente ristrutturata. Conosciuta localmente come la casa della famiglia "Boulanger", l'edificio fu costruito nel 1918. La troupe ha tolto un albero di quercia di 100 anni posto sulla parte posteriore della casa e lo ha ripiantato davanti alla casa.



Tracy Letts non era d'accordo con la decisione del produttore Harvey Weinstein di ingaggiare gli attori britannici Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch e Andrea Riseborough (che è stata quasi scelta per il ruolo di Karen) perché i personaggi originali erano stati scritti per essere americani. Letts ha poi ammesso di aver cambiato opinione dopo aver visto il film.



Chloë Grace Moretz ha sostenuto un provino per il ruolo di Jean Fordham, ma ha perso contro Abigail Breslin.



Julia Roberts e Dermot Mulroney sono rimasti grandi amici dopo aver girato insieme Il matrimonio del mio migliore amico. La Roberts è stata la prima persona che Mulroney ha chiamato quando ha ottenuto la parte in questo film, l'attore ha detto che entrambi hanno urlato al telefono come ragazzine.



Abigail Breslin (Jean) aveva la febbre a 39° quando ha sostenuto l'audizione per il ruolo.



Renée Zellweger e Andrea Riseborough sono state considerate per un ruolo, con la Riseborough che ha vinto la parte, ma ha in seguito ha dovuto abbandonare per altri impegni sostituita da Juliette Lewis.



Beverly Weston, patriarca della famiglia Weston, è stato interpretato da Dennis Letts, il padre del drammaturgo Tracy Letts nella première dello spettacolo teatrale allo Steppenwolf Theatre di Chicago.



Jim Carrey è stato considerato per il ruolo di Steve.



Il cast del film include tre vincitori dell'Oscar: Meryl Streep, Julia Roberts e Chris Cooper; e quattro candidati all'Oscar: Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis, Abigail Breslin e Sam Shepard.



Julia Roberts e Sam Shepherd hanno interpretato due amanti nel thriller Il Rapporto Pelican e ora sono padre e figlia in questo film.



Un critico ha notato che la storia, sia nella sua versione scenica che in quella cinematografica appare fortemente ispirata al film Piccole volpi di Lillian Hellman (1941).



Jane Fonda, Sissy Spacek, Jessica Lange, Glenn Close e Annette Bening sono state tutte citate come potenziali interpreti di Violet Weston.



Julia Roberts e Meryl Streep hanno entrambe recitato in veste di di doppiatrici nel film d'animazione The Ant Bully - Una vita da formica; tuttavia le due attrici non si erano mai incontrate prima di lavorare insieme in questo film.



Questa è la terza volta che Tracy Letts scrive l'adattamento cinematografico di uno dei suoi lavori teatrali.



Il libro di poesie di Beverly Weston è ironicamente intitolato "Meadowlark", un uccello che è un simbolo indiano di speranza e gioia, due cose di cui la famiglia Weston è completamente priva.



A volte la trama del film ricorda il film La famiglia di mamma (1983) con Carol Burnett, Vicki Lawrence, Harvey Korman, Betty White e Tim Conway.



La suoneria del cellulare di Steve è la sigla della serie televisiva "Sandford & Son".



Il finale originale della versione teatrale è stato cambiato dopo la reazione negativa degli spettatori ad alcune proiezioni in anteprima del film.



Il film costato 37 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 74.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Gustavo Santaolalla , compositore argentino due volte vincitore dell'Oscar per la migliore colonna sonora: nel 2006 per I segreti di Brokeback Mountain e nel 2007 per Babel.

La canzone utilizzata ne secondo trailer del film è "Stubborn Love" dei Lumineers.



La colonna sonora include brani di Eric Clapton, Kings of Leon, James Brett e dell'attore Benedict Cumberbatch che interpreta il brano "Can't Keep It Inside".



TRACK LISTINGS:

1. Himmon, TX - Bon Iver

2. Last Mile Home (Acoustic Version) - Kings of Leon

3. Lay Down Sally - Eric Clapton

4. Don't Let Go - Deron Johnson

5. The Kiss - James Brett

6. The Stroke (Album Version) - Billy Squier

7. Gawd Above - John Fullbright

8. The Decision - James Brett

9. Forward - Adam Taylor

10. Violet's Song - JD & The Straight Shot

11. Can't Keep It Inside - Benedict Cumberbatch

12. End Credits - Gustavo Santaolalla

13. And Then They're Here - Gustavo Santaolalla

14. Barb Balcony - Gustavo Santaolalla