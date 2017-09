Blade Runner 2049: le action figures NECA di Harrison Ford e Ryan Gosling

Di Pietro Ferraro lunedì 25 settembre 2017

NECA annuncia le nuove action figures ispirate all'atteso sequel "Blade Runner 2049".

Il 5 ottobre approda nei cinema italiani Blade Runner 2049, audace tentativo del regista Dennis Villeneuve, suo l'acclamato Arrival, di dare un sequel al capolavoro sci-fi di Ridley Scott che ha segnato un'epoca e in qualche modo reinventato il genere fantascientifico.

La pellicola vede protagonista Ryan Gosling nei panni dell'agente K e vede il ritorno di Harrison Ford nei panni dell'ex cacciatore di replicanti Rick Deckard. Blade Runner 2049 si svolge trenta anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo cacciatore di replicanti del dipartimento di polizia di Los Angeles, l'agente K (Ryan Gosling), scopre un segreto da tempo sepolto che ha il potenziale per trascinare nel caos la società. La scoperta di K lo porterà in una missione di ricerca per rintracciare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex cacciatore di replicanti sparito da 30 anni.

NECA che detiene i diritti per le action figures di Blade Runner 2049 ha annunciato la prima serie ispirata al film con due prime action figures dedicate a Deckard Harrison Ford) e all'agente K (Ryan Gosling). Ogni figures è alta circa 17 cm e include una pistola come accessorio e un packaging con figure a vista.

Le figures sono disponibili in preordine su Amazon, eBay e BigBadToyStore.