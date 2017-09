Box Office Italia, Cars 3 sempre primo - sorpresa Noi siamo Tutto

Di Federico Boni lunedì 25 settembre 2017

Cars 3 batte tutti per il 2° weekend consecutivo.

Ancora animazione sugli scudi al botteghino italiano. Cars 3 della Pixar ha infatti confermato il primato conquistato la scorsa settimana, con altri 1.739.659 euro incassati e un totale arrivato ai 5.853.925 euro. Dietro il titolo Pixar, a sorpresa, Noi siamo Tutto. Media per sala superiore ai 4.000 euro per la pellicola Warner, riuscita ad incassare 1.311.283 euro in 4 giorni con 184.388 spettatori paganti.

Sconfitti i più quotati Valerian e la città dei mille pianeti, sbarcato in oltre 400 copie ma incapace di andare oltre i 987.996 euro, e Kingsman: il Cerchio d'Oro, uscito in 368 sale ma fermo agli 869.130 euro in 5 giorni. Era lecito attendersi qualcosa di più dal sequel di Matthew Vaughn. Meglio ha fatto l'Inganno di Sofia Coppola, con 882.766 euro e 133.453 ticket staccati, con Barry Seal arrivato ai 2 milioni, Cattivissimo Me 3 in grado di superare i 17 e Dunkirk gli 8. Chiusura di Top10 con i 1.774.106 euro de La fratellanza e i 143.856 euro euro de Il colore nascosto delle Cose.

Fine settimana ricco anche il prossimo grazie agli arrivi di Jukai - La foresta dei suicidi, Emoji - Accendi le Emozioni, l'Intrusa, Alibi.com, L'incredibile vita di Norman, Babylon Sisters, Una famiglia, Last Christmas, Chi m'ha visto e Madre! di Darren Aronofsky.