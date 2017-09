Spielberg: trailer del documentario HBO sul regista Steven Spielberg

Di Pietro Ferraro lunedì 25 settembre 2017

Spielberg: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Susan Lacy prodotto da HBO.

HBO ha reso disponibile un trailer per il documentario Spielberg. La notevole carriera di uno dei filmmakers più famosi del mondo, Steven Spielberg, sarà raccontata in un documentario esclusivo che esaminerà in profondità la filmografia del regista rivelando come le sue esperienze hanno alimentato il suo lavoro e lo hanno trasformato nel tempo. Diretto e prodotto dalla premiata documentarista Susan Lacy, questa cronaca senza precedenti andrà in onda sabato 7 ottobre in esclusiva su HBO.

Steven Spielberg ha costruito un ineguagliabile catalogo di film innovativi nel corso della sua carriera di quasi 50 anni. Illustrando l'evoluzione di questa figura iconica, Lacy si avvale di quasi 30 ore di interviste esclusive con il regista, che si apre sulla sua infanzia agrodolce e l'ossessione perpetua per la cinematografia, il suo precoce lavoro come ragazzo prodigio per la tv, la crescita della sua fama attraverso una straordinaria serie di blockbuster e i successivi successi con film drammatici e le relazioni personali e professionali che ha coltivato negli anni.

Il documentario include anche approfondimenti sui membri della famiglia di Spielberg, amici e colleghi, oltre a filmati e "dietro le quinte" di molti dei suoi film pietre miliari tra cui Lo squalo, I predatori dell'arca perduta, E.T. l'extra-terrestre, Jurassic Park, Schindler's List, Salvare il soldato Ryan, Il ponte delle spie, l'imminente Ready Player One e molti altri. Lacy ha intervistatoper il film oltre 80 soggetti come celebrità, registi, produttori e membri dell'industria cinematografica tra cui J.J. Abrams, Christian Bale, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Daniel Day-Lewis, Brian de Palma, Laura Dern, Leonardo DiCaprio, Richard Dreyfuss, Ralph Fiennes, Harrison Ford, David Geffen, Tom Hanks, Dustin Hoffman , Holly Hunter, Jeffrey Katzenberg, Ben Kingsley, Kathleen Kennedy, George Lucas, Liam Neeson, Martin Scorsese, Oprah Winfrey e Robert Zemeckis.

Il risultato è un ritratto notevolmente intimo che combina l'avvincente narrazione di Spielberg con un'esplorazione approfondita del processo creativo e dell'artigianalità che lo hanno distinto, evidenziando temi come la separazione, la riconciliazione, il patriottismo, l'umanità e la meraviglia che si ripetono per tutta la sua vita e il suo lavoro.

Susan Lacy è creatrice ed ex produttore esecutivo della celebre e pluripremiata serie "American Masters". In qualità di produttore esecutivo di "American Masters", Lacy ha prodotto una libreria di 250 film che esplorano la vita delle più affascinanti icone culturali americane, da Charlie Chaplin a James Baldwin a Bob Dylan. Lacy ha anche diretto film su diverse personalità come Leonard Bernstein, David Geffen, Joni Mitchell, Judy Garland, Paul Simon, Rod Serling e Lena Horne.