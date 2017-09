Terapia di Coppia per Amanti: trailer e poster del film con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti

Warner Bros. Italia ha reso disponibili trailer e locandina di Terapia di Coppia per Amanti, la nuova commedia tratta dall’omonimo romanzo di Diego De Silva in arrivo nei cinema italiani il 26 ottobre.

Protagonisti del film Ambra Angiolini e Pietro Sermonti nei panni di due adulti sposati (non tra loro) che si ritrovano avvinti da una passione incontrollabile che li porterà davanti ad un analista cercando una possibilità di salvezza per il loro rapporto clandestino ormai esasperato da conflitti e lacerazioni continue.

Il cast è completato da Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Fulvio Falzarano, Anna Ferzetti, Alessandro Carbonara, Giacomo Nasta, Anita Kravos e Giulia Anchisi.

Il film è diretto da Alessio Maria Federici (Fratelli Unici, Tutte lo vogliono) e scritto da Federici con con Diego De Silva. Federici è alla sua seconda collaborazione con Ambra Angiolini dopo la commedia Stai lontana da me.

Tenero e cinico, divagante, vero, capace di usare la leggerezza come arma contundente, Terapia di coppia per amanti è un'immersione nelle complicazioni dei sentimenti, nei conflitti che apriamo continuamente per la paura (che tutti conosciamo per averla provata almeno una volta) di affidarci all'amore e dargli mandato a cambiarci la vita.

Dalla sinossi ufficiale del libro