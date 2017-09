Valentine, Paul Thomas Anderson gira un corto musicale per le HAIM

Di Federico Boni lunedì 25 settembre 2017

Paul Thomas Anderson ritrova le HAIM con il corto Valentine.

La collaborazione tra Paul Thomas Anderson e le HAIM continua. All'inizio di quest'anno la band aveva pubblicato un video musicale del singolo "Right Now", diretto proprio dal regista di The Master.

Ora il padre de Il Petroliere e Boogie Nights ha raddoppiato, realizzando un cortometraggio intitolato Valentine per promuovere l'album Something To Tell You del gruppo. Un prodotto realizzato in 35mm, distribuito persino in alcuni cinema americani ed ora finalmente on line. Il titolo del corto si rifà ai Valentine Recording Studios di Los Angeles, luogo in cui i pezzi del disco sono stati registrati.

Daniel Day-Lewis si ritira, Phantom Thread sarà il suo ultimo film Phantom Thread di Paul Thomas Anderson, in odore di Mostra del Cinema di Venezia, sarà l'ultimo film girato dall'immenso Daniel Day-Lewis.

Il risultato è una splendida miscela di cinema e musica, impastate da un maestro come Anderson. Il regista tornerà a breve in sala con il misterioso progetto che lo vedrà ritrovare Daniel Day-Lewis, da lui già diretto ne Il Petroliere e pronto a dire addio alla recitazione dopo quest'ultima prova. Un film ancora senza titolo, incredibile ma vero, anche se in uscita nei cinema d'America a Natale.

