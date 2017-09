It, la seconda parte uscirà il 6 settembre 2019

Di Federico Boni martedì 26 settembre 2017

Tra meno di due anni Pennywise tornerà al cinema.

Incassati 266 milioni di dollari solo in America (478,096,375 in tutto il mondo), dopo esserne costati appena 35, It andrà presto incontro alle annunciate riprese della seconda parte. Nell'attesa la New Line ne ha annunciato l'uscita in sala, datata 6 settembre 2019, ovvero esattamente due anni dopo la release del primo acclamato capitolo. Un sequel, prima novità, che sarà mostrato anche in IMAX.

Confermatissimo in cabina di regia Andrés Muschietti, con i giovani attori della prima parte pronti a tornare anche nella seconda, probabilmente attraverso brevi flashback. Muschietti, regista di Mama, ha già confessato di sognare Jessica Chastain nel cast del sequel, dopo averla già diretta all'esordio nel 2013. Bill Skarsgård, spaventoso Pennywise della prima parte, farà il suo ritorno.

It da record al Box Office Usa: è il più alto incasso horror di sempre Pennywise ha battuto l'Esorcista. It maggior incasso horror r-rated di sempre negli Usa.

In 3 settimane appena It ha infranto record storici al box office americano. 123 i milioni di dollari incassati all'esordio non li aveva mai raccolti nessuno nel mese di settembre e mai nessuno nel genere horror, con il totale americano de l'Esorcista (232,906,145 dollari) crollato dopo 44 anni di dominio. Il muro casalingo dei 300 cadrà a breve, tramutando il titolo Warner in uno dei principali successi di tutto il 2017. Il film uscirà nelle sale d'Italia il prossimo 19 ottobre.

Fonte: Comingsoon.net