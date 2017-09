The Kid Who would be King, Patrick Stewart sarà Merlino per Joe Cornish

Di Federico Boni martedì 26 settembre 2017

Dopo 6 anni d'attesa, Joe Cornish è tornato sul set per dirigere la sua opera seconda.

Sei anni dopo Attack the Block - Invasione aliena il britannico Joe Cornish è finalmente tornato sul set per girare la sua opera seconda, The Kid Who would be King, le cui riprese sono ufficialmente partite quest'oggi a Londra.

Sceneggiato dallo stesso Cornish, il film racconta la storia di Alex, ragazzino inglese di 12 anni che si imbatte incredibilmente nella mitica spada di Excalibur. Quella vera. Fatta sua la leggendaria spada, Alex potrà iniziare un'epica avventura contro Morgana, cattiva medievale che vuole distruggere il mondo.

Ad indossare gli abiti di Alex il giovane Louis Serkis, visto in Alice attraverso lo Specchio, con Dean Chaumoo nei panni del suo migliore amico Bedders e Tom Taylor e Rhianna Doris in quelli di Lance e Kaye, banda di guerrieri del protagonista. Angus Imrie sarà un giovane mago Merlino, con Sir Patrick Stewart nella sua versione anziana. Rebecca Ferguson, infine, sarà la malefica Morgana. Tim Bevan e Eric Fellner produrranno la pellicola, che avrà una distribuzione Twentieth Century Fox.

Fonte: Comingsoon.net