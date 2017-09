Film 2018-2019: Kyle MacLachlan per Eli Roth - Andy Garcia per Mamma Mia 2

Di Federico Boni martedì 26 settembre 2017

Kyle MacLachlan affiancherà Cate Blanchett e Jack Black nel nuovo film di Eli Roth, mentre Andy Garcia gira Mamma Mia 2.

- Bigger: Julianne Hough sarà la pioniera del fitness Betty Weider in Bigger, film diretto da George Gallo, con Andy Weiss al lavoro su uno script firmato Brad e Ellen Furman. Sul set anche Tyler Hoechlin, Aneurin Barnard e Kevin Durand. La pellicola porterà in sala la vita di Ben e Joe Weider, coppia di fratelli che creò il concorso Mr. Universo, cambiando il volto del bodybuilding professionale. Il film prende spunto da Brothers of Iron, libro di memorie edito nel 2006.

- The House with a Clock in Its Walls: Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan si sono uniti al cast di The House with a Clock in Its Walls, che già comprendeva Cate Blanchett e Jack Black. MacLachlan, rilanciato dalla 3° stagione di Twin Peaks, interpreterà Isaac Izard, il "sinistro proprietario originale della casa" del titolo, mentre Owen, visto in Daddy's Home, sarà il piccolo Lewis. La pellicola, firmata Amblin Entertainment e Mythology Entertainment, porterà in sala l'omonimo romanzo del 1973 di John Bellairs, con illustrazioni firmate Edward Gorey. In cabina di regia Eli Roth, con Eric Kripke allo script. Protagonista del romanzo, edito in Italia come La Pendola Stregata, Lewis Barnavelt, ragazzino di 10 anni rimasto orfano che va ad abitare da suo zio Jonathan, tipo strano, con capelli rossi e una pipa a forma di galeone. Nella sua casa e' nascosto un pendolo: un marchingegno magico, creato dal crudele mago Izaac Izard, che ha lo scopo di distruggere il mondo. Zio, l'amica Zimmermann (maga con tanto di diplo) e nipote cercheranno di fermare il malefico orologio.

Film 2018-2019: Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard per Glass - David Sakurai nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli Finn Wolfhard, volto di Stranger Things visto anche in IT, prenderà parte a Dog Days.

- Mamma Mia: Here We Go Again!: Andy Garcia si è aggiunto al cast di Mamma Mia: Here We Go Again!, sequel in uscita nell'estate del 2018. Ruolo sconosciuto per l'attore, che ha così raggiunto i confermati Meryl Streep, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e Colin Firth. Tra le altre novità, invece, spiccano Lily James, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Jeremy Irvine, Josh Dylan e Hugh Skinner. In cabina di regia Ol Parker, con tutte le canzoni degli Abba non ascoltate nel primo capitolo pronte ad esplodere in sala con il sequel.