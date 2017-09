Ragazzi perduti: annunciato un musical prequel per il 31° anniversario

Di Pietro Ferraro martedì 26 settembre 2017

Il premio Grammy G Tom Mac annuncia un musical prequel per il classico "The Lost Boys".

Per celebrare il trentunesimo anniversario di Ragazzi perduti aka The Lost Boys, il vincitore del Grammy Gerard McMahon alias G Tom Mac, interprete e autore della canzone "Cry Little Sister" inclusa nella colonna sonora del film, sta sviluppando un musical prequel del vampire-movie cult diretto negli anni '80 da Joel Schumacher . Prima del debutto del musical The Lost Boys Story, G Tom Mac pubblicherà la colonna sonora quest'ottobre, che darà ai fan un'idea della direzione che prenderà questa nuova storia. Per sostenere la colonna sonora del musical, Mac sarà in tour a livello internazionale per celebrare il 31° anniversario di Ragazzi perduti.

Ragazzi perduti compie 30 anni Il 31 luglio 1987 usciva nei cinema "The Lost Boys" di Joel Schumacher.

Il musical racconterà la storia dei Lost Boys e fornirà alcuni retroscena ai personaggi raccontando come sono diventati vampiri. Inoltre, il musicista intende mantenere intatto lo humour del film originale. Intervistato da Broadway World, G Tom Mac ha parlato del ragionamento dietro alla sua decisione di fare un musical di The Lost Boys.

Questo è qualcosa a cui ho lavorato in fase di sviluppo per alcuni anni. Ho voluto dare un retroscena ai personaggi e dire da dove sono venuti, e come sono diventati vampiri, e la loro natura ribelle e unicità giovanile, ma mantenendo tutto in linea con l'umorismo che ha funzionato così bene con l'horror del film. Ho scritto tutte le nuove canzoni che portano una grande quantità di profondità alla storia, canzoni come 'Sleep All Day Party All Night,' 'Be One of Us,' 'Long Hot Summer' (Michael & Stars theme) e la spassosa 'Death by Stereo'".

Mac ha già iniziato a portare le canzoni in tour suonando vecchi classici per il trentesimo anniversario di Ragazzi perduti, ma attualmente non esiste ancora una data ufficiale per il musical. Mac ha accennato a dialoghi inseriti tra i brani e recitati da attori, così da fornire un collegamento tra i testi delle canzoni e la premessa della storia.

Per quanto riguarda i crediti di G Tom Mac, il cantautore ha scritto per leggende musicali come Robert Plant dei Led Zeppelin e Roger Daltrey dei Who, ed è stato campionato da Ice Cube e Eminem. Mac ha anche vinto un Grammy per l'utilizzo da parte di Eminem di un campionamento di "Cry Little Sister".