IT: busto e costume di Halloween del nuovo Pennywise

Di Pietro Ferraro martedì 26 settembre 2017

Due strepitosi oggetti artigianali dedicati al nuovo clown Pennywise del film "IT".

IT sta davvero spopolando, il nuovo adattamento di Andres Muschietti ha sbancato il box-office diventando l'horror più redittizio di sempre e attualmente viaggia sui 478 milioni di dollari incassati nel mondo.

IT: video intervista a Stephen King e nuova featurette 'Pennywise' Il nuovo "IT" di Andres Muschietti debutta nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.

In Italia il film arriverà nei cinema il 19 ottobre e le aspettative sono molto alte, anche perché oltre alla modesta miniserie tv del 1990, il capolavoro horror di Stephen King non ha fruito di altri adattamenti.

Con una data di uscita di IT 2 confermata al 6 settembre 2019 e con Halloween che si avvicina, vogliamo proporvi un paio di oggetti artigianali disponibili per la vendita su ordinazione e dedicati proprio al nuovo Pennywise. Trattasi di un impressionante busto che ritrae il volto del nefasto clown nella nuova versione fornita dall'attore Bill Skarsgård e un costume di Halloween dallo stile "baroccheggiante" che contraddistingue questa nuova incarnazione del male assoluto di cui trovate un'immagine a piè di pagina.

L'impressionante busto in scala 1:1, quindi a grandezza naturale, è realizzato in vetroresina e fornito di parti in tessuto e capelli veri tinti a mano.

Per quanto riguarda il costume di Halloween, realizzato su ordinazione e su misura, ha dei tempi di consegna piuttosto lunghi: 3-5 settimane per la realizzazione e 2/3 settimane per la spedizione.

QUI trovate il busto mentre il costume è disponibile QUI.