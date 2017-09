Shining di Stanley Kubrick torna al cinema per Halloween

Di Federico Boni martedì 26 settembre 2017

31 ottobre, 1° e 2 novembre. Shining di Stanley Kubrick torna per 3 giorni nei cinema d'Italia.

40 anni dopo la sua pubblicazione, Shining di Stephen King torna nei cinema d'Italia grazie all'omonimo capolavoro di Stanley Kubrick, girato tra il 1978 e il 1979 ed uscito nelle sale d'America nel 1980. Solo per il 31 ottobre, notte di Halloween, il 1° e il 2 novembre (elenco sale a breve su www.nexodigital.it), il film horror più pauroso di sempre si farà nuovamente ammirare su grande schermo nella sua versione da 119 minuti.

Un evento speciale che proporrà anche la proiezione dell’inedito cortometraggio intitolato Work and play, che come gli spettatori più attenti ricorderanno rende omaggio alla frase che Jack Torrance scrive ossessivamente sulla sua macchina da scrivere: “All work and no play makes Jack a dull boy” nella versione inglese del film ('Il mattino ha l'oro in bocca', in quella italiana).

La pellicola, costata 19 milioni e in grado di incassarne 45 solo in America, racconta la storia di Jack Nicholson alias Jack Torrance, scrittore in crisi che per ritrovare l’ispirazione accetta un posto di guardiano durante la stagione invernale all’Overlook Hotel sulle Montagne Rocciose. Parte così con sua moglie Wendy e il figlio di sette anni, Danny, senza sapere che quel viaggio cambierà per sempre le loro vite…

Diventato da subito di culto, Shining è sempre stato visto con odio da Stephen King, infastidito dalle tante, troppe libertà creative assunte da Kubrick nella sua realizzazione. Ancora oggi iconico, Shining sarà distribuito al cinema da Nexo Digital con i media partner Radio DEEJAY e MYMovies.it.