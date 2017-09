Napoli Film Festival e COFFI 2017, incontri e proiezioni nel segno del nuovo cinema partenopeo

Di Giorgia Iovane martedì 26 settembre 2017

Napoli Film Festival 2017, il programma della 19esima edizione, con cinque sezioni competitive, trenta incontri e focus sulla produzione partenopea.

Ufficialmente partita la 19esima edizione del Napoli Film Festival, di scena in tre diverse location cittadine fino a domenica 1 ottobre. Un'edizione immersa nel clima di rinnovato vigore del cinema partenopeo, illuminato dai successi di critica e pubblico di titoli come Gatta Cenerentola, Veleno o Indivisibili, film 'evento' della scorsa stagione cinematografica.

Non è un caso che tra i 30 incontri previsti ce ne sia uno con Edoardo De Angelis (giovedì 28), tra gli ospiti del NFF 17 insieme a Cristiana Capotondi, che ha inaugurato il programma, Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, reduci dal successo di Fortunata, Massimiliano Gallo e Lou Castel. Non manca un omaggio al Principe della Risata con 'A Livella di Totò di e con Nello Mascia e con Francesco Paolantoni, mentre tra gli eventi speciali va segnalata l'anteprima nazionale del doc Ferrante Fever di Giacomo Durzi (Ita, 2016) dedicato al fenomeno letterario di Elena Ferrante, che sarà poi proiettato dal 2 al 4 al cinema e prossimamente in onda su Sky Arte HD.

Non manca la parte competitiva con cinque sezioni che prevedono l'assegnazione dei Vesuvio Awards: Europa/Mediterraneo, con una selezione di 6 film europei prodotti da paesi solitamente poco distribuiti in Italia; Nuovo Cinema Italia con 5 lungometraggi non ancora distribuiti; Schermo Napoli DOC, Schermo Napoli Corti e Schermo Napoli Scuola. Per il programma completo con tutte le proiezioni, gli incontri aperti al pubblico, le retrospettive e le sezioni competitive vi rimandiamo al sito ufficiale del Napoli Film Festival 2017.

Giusto per tornare su Gatta Cenerentola, gli autori e registi del film, ovvero Alessandro Rak, Dario Sansone, Ivan Cappiello e Marino Guarnieri, saranno ospiti anche del COFFI 17 - CortOglobo Film Festival, in programma dal 28 al 30 settembre ad Angri (SA) e che quest'anno si avvale della partnership con il Giffoni Film Festival. Il programma delle proiezioni e degli incontri è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, giunta alla sua 12esima edizione.