Artemis, Phil Lord e Chris Miller per il film tratto dal nuovo romanzo dell'autore di The Martian

Di Federico Boni mercoledì 27 settembre 2017

Phil Lord e Chris Miller porteranno al cinema Artemis.

Abbandonato lo spin-off di Star Wars dedicato a Han Solo, Phil Lord e Chris Miller torneranno comunque nello Spazio grazie all'adattamento cinematografico dell'atteso Artemis, opera seconda dell'autore di The Martian, Andy Weir. Parola di Deadline.

Nessuno sceneggiatore è stato ancora ingaggiato, ma Simon Kinberg e Aditya Sood produrranno il film per la 20th Century Fox. Artemis è inedito persino in libreria, dovendo uscire il 17 novembre prossimo negli States, ma lo studios ne ha acquisito i diritti dopo l'inatteso boom del film di Ridley Scott, candidato a 7 premi Oscar e in grado di incassare 630,161,890 dollari.

Il romanzo è ambientato in un prossimo futuro nella prima e unica città sulla Luna. Artemis, il suo nome, città per ricchi turisti o eccentrici miliardari. Protagonista Jazz Bashara, contrabbandiere e criminale di basso livello che proverà a sfruttare una pericolosa opportunità.

L'ultimo film diretto da Lord e Miller è stato 22 Jump Street, nel 2014, campione d'incassi con 331,333,876 dollari.