Gotti: trailer e poster del biopic crime con John Travolta

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 settembre 2017

Gotti: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Kevin Connolly nei cinema americani dal 15 dicembre 2017.

Lionsgate ha reso disponibili trailer e poster del dramma biografico Gotti del regista Kevin Connolly. Con John Travolta protagonista nei panni del boss del crimine John Gotti, il film racconta la vera storia del gangster più famoso della nostra generazione.

Gotti segue il boss del crimine John Gotti (John Travolta) nel suo percorso per diventare il "Don" della famiglia criminale Gambino di New York. Attraverso tre decenni e raccontato da suo figlio John Jr. (Spencer Lofranco), il film esamina la vita tumultuosa di Gotti mentre lui e sua moglie (Kelly Preston) cercano di tenere unita la famiglia tra tragedie e processi giudiziari.

Sono trascorsi oltre sei anni dall'annuncio di questo progetto con la notizia del casting di John Travolta risalente a gennaio 2011. Mentre il progetto proseguiva lo sviluppo si è parlato di Kim Kardashian come candidata al ruolo di Kim Gotti, la nuora di John Gotti, mentre Lindsey Lohan era in lizza per il interpretare Victoria Gotti, figlia di John. Il cast ora include Kelly Preston, la vera moglie di John Travolta che interpreterà la moglie di John Gotti, Victoria DiGiorgio in Gotti. Durante lo sviluppo sono stati diversi i registi collegati al progetto tra cui Nick Cassavettes e Barry Levinson perduti lungo la strada.

Nell'agosto del 2011 il processo di casting era ancora in corso con Ben Foster a bordo per interpretare John Gotti Jr. e Chazz Palminteri nei panni del capo mafia Paul Castellano, ruoli adesso interpretati rispettivamente da Spencer Lofranco e Donald John Volpenhein. Mentre sembrava che il cast stesse prendendo forma, la produzione tardava ad iniziare, anche se nel 2013 un aggiornamento riportava che Joe Johnston avrebbe diretto il film da una sceneggiatura di Leo Rossi e Lem Dobbs, basata su una storia del figlio del boss mafioso John Gotti Jr. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare del progetto è stato a maggio 2013, quando Anthony Hopkins era in procinto di firmare in un ruolo non specificato, ma l'attore non è più coinvolto nel progetto.

Il cast di supporto ora include Pruitt Taylor Vince come Angelo Ruggiero, Stacy Keach come Neil Dellacroce, Meagan Leonard come Kim Gotti, William DeMeo come Sammy Gravano e Ella Bleu Travolta come Angel Gotti. Gotti è diretto da Kevin Connolly e scritto da Leo Rossi e Lem Dobbs.