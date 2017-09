Creep 2: trailer del thriller horror con Mark Duplass

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 settembre 2017

Creep 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller horror di Patrick Brice con Mark Duplass e Desiree Akhavan.

The Orchard ha reso disponibile un primo trailer di Creep 2, sequel con Mark Duplass del thriller-horror Creep di Patrick Brice. Il film originale era caratterizzato da solo due attori, Mark Duplass come lo squilibrato Josef e Patrick Brice come Aaron, che risponde ad un annuncio per un lavoro come videografo che risulterà essere molto più pericoloso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Il trailer mostra che il prossimo videografo che il Josef di Duplass incontra ha già girato una propria serie di video chiamata "Incontri" in cui ha filmato una serie di uomini che pubblicano annunci personali online per cercare di capire le loro storie e le loro motivazioni. Il trailer si apre con alcuni di questi incontri, tutti sembrano essere bizzarri ma sicuri, ma quando si avvicina al personaggio di Mark Duplass percepisce da subito qualcosa di strano e inquietante.

Desiree Akhavan (Girls, Appropriate Behavior) interpreta Sara, un videoartista il cui obiettivo primario è il creare intimità con uomini solitari. Dopo aver trovato un annuncio online per un "video lavoro", pensa di aver trovato il soggetto perfetto. Si dirige così verso una casa remota nella foresta dove incontra un uomo che afferma di essere un serial-killer (Mark Duplass che riprende il ruolo di Josef dal film precedente). Impossibile resistere all'opportunità di creare un pezzo d'arte veramente sconvolgente, così accetta di passare la giornata con lui. Tuttavia mentre il giorno trascorre scopre di essersi scavata una fossa così profonda da non poterne più uscire.

Il cast di supporto include anche Karan Soni (Deadpool), Caveh Zahedi (Citizen Ruth), Kyle Field (The Overnight) e Jeff Man (Take Me). Nel 2014 è stato confermato che Mark Duplass e Patrick Brice stavano pianificando una trilogia di Creep quindi ci sarà senza dubbio un Creep 3. Come per il primo film, Creep 2 è diretto da Patrick Brice, con il regista che ha scritto la sceneggiatura con Mark Duplass. Jason Blum torna come produttore esecutivo con la sua Blumhouse Productions.

Creep 2 non uscirà nelle sale americane, ma fruirà di una distribuzione sulle piattoforme digitali a partire dal 24 ottobre 2017.