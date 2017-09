Roma 2017, Hostiles di Scott Cooper apre la dodicesima edizione della Festa del Cinema

Di Federico Boni mercoledì 27 settembre 2017

Hostiles di Scott Cooper inaugura la Festa del Cinema di Roma 2017.

Roma 2017, Audrey Hepburn nell’immagine ufficiale della dodicesima edizione della Festa A 60 anni dall'uscita in sala di Funny Face, Audrey Hepburn diventa volto ufficiale della dodicesima edizione della Festa del cinema di Roma. Dopo il colpaccio Moonlight del 2016, poi in trionfo agli Oscar, sarà Hostiles di Scott Cooper il film di apertura della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, pronta a partire il prossimo 26 ottobre. Lo ha annunciato oggi il direttore artistico Antonio Monda, d’intesa con la presidente della Fondazione Cinema per Roma, Piera Detassis.

Il quarto lungometraggio del regista e sceneggiatore statunitense, autore di Crazy Heart, Out of the Furnace (visto sempre alla Festa di Roma) e Black Mass, è un western drammatico e non convenzionale che esplora, con straordinaria intensità, uno dei temi più frequenti e complessi affrontati dal genere: il rapporto con i nativi americani. Ambientato nel 1892, Hostiles segue il viaggio di un capitano dell’esercito che scorta un vecchio capo Cheyenne e la sua famiglia fino alla terra natia nel Montana.

Roma 2017, premio alla Carriera per David Lynch: incontri con Ian McKellen e Xavier Dolan - Logan Lucky primo film ufficiale Steven Soderbergh alla dodicesima Festa del Cinema di Roma con Logan Lucky. Evento speciale l'animato Nysferatu di Andrea Mastrovito.

Nel ruolo dei protagonisti, il premio Oscar® Christian Bale, che torna a lavorare con Cooper dopo la collaborazione in Out of the Furnace, l’attrice britannica Rosamund Pike e Wes Studi. Queste le parole di Antonio Monda.

“Sono entusiasta di poter inaugurare la dodicesima edizione della Festa del Cinema con Hostiles. È un western dalla struttura epica, che parla con profondità di temi eterni, quali la violenza, il male che alligna nel cuore dell’uomo, ma anche la libertà e la possibilità di rinascita: un film importante e coraggioso, ispirato alla tradizione cinematografica di John Ford e a quella letteraria di Cormac McCarthy. Potente e commovente, Hostiles è radicato nella migliore tradizione del cinema americano: un viaggio all’interno del cuore selvaggio del grande paese e delle nostre anime, in cerca della redenzione. Magnificamente diretto da Scott Cooper e straordinariamente interpretato da Christian Bale e Rosamund Pike, ha tutte le qualità per diventare un classico del western e del cinema”.

Hostiles sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures.