Addio Fottuti Musi Verdi: nuove clip e character poster della fanta-comedy dei The Jackal

Di Pietro Ferraro venerdì 3 novembre 2017

Addio Fottuti Musi Verdi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia fantascientifica dei The Jackal nei cinema italiani dal 9 novembre 2017.

Partire o restare. Inseguire i propri sogni o accettare un lavoro qualunque. Piselli o fave. E soprattutto, è più facile trovare lavoro in Italia o nello spazio? Ciro, super qualificato grafico pubblicitario, specializzato in porte in faccia e collezionista di delusioni che, dopo averle provate tutte, decide di partecipare ad un concorso e mandare il suo curriculum nientedimeno che agli alieni.Tanto quelli figurati se rispondono. E invece...

THE JACKAL - CHI SONO?

The Jackal è una casa di produzione cinematografica indipendente con sede a Napoli, specializzata in video, web series e spot. È formata da un gruppo di ragazzi, amici fin dall’infanzia, appassionati di cinema, che nel 2006 decidono di formare il collettivo di videomaker oggi molto apprezzato dal popolo del web.

The Jackal raggiungono la fama con la web serie fantascientifica Lost in Google,

diventata subito un cult su YouTube, con cui vincono il Festival dell’Immaginario di Perugia 2012, il Gran Galà del Cinema 2013 e il Golden Grall 2013. A questo successo ne seguono molti altri: Gli effetti di Gomorra sulla gente, parodia della famosa serie tv di Sky; Mash-Up!, prodotta con Rai Fiction, in cui The Jackal ironizzavano su alcuni programmi televisivi; il video di apertura della 60esima edizione dei David di Donatello insieme a Paolo Sorrentino e Alessandro Cattelan, senza dimenticare il successo di altre saghe come Gay Ingenui, Vrenzole e il tormentone estivo Gli effetti di Despacito sulla gente.

IL REGISTA

Addio fottuti Mostri Verdi è diretto da Francesco Ebbasta, nome d'arte di Francesco Capaldo, nasce a Napoli il 20 luglio del 1986. Si laurea in Scienze delle Comunicazione all'Università "Suor Orsola Benincasa". Fin da bambino, comincia ad appassionarsi al videomaking e alla regia. Insieme a Ruzzo Simone (Simone Russo), Alfredo Felco (Alfredo Felaco) e Gianluca Cozzolino, fonda nel 2005 la The Jackal s.r.l., società di videoproduzione del napoletano di cui è attualmente regista e direttore artistico. Tra le varie produzioni, televisive e web, nel 2011 dirige la web serie Lost in Google, primo esperimento di interazione con i fan. Nel 2014 dirige il cortometraggio action The Parker, che su Youtube ha totalizzato oltre 668 mila visualizzazioni. Firma anche la regia della trilogia de "Gli effetti di Gomorra sulla gente". Nel 2016, su Youtube, prodotto e distribuito dalla The Jackal, esce il suo cortometraggio "30 anni", che viene visto da quasi 3 milioni di utenti. "Addio fottuti musi verdi", prodotto dalla The Jackal e Cattleya e distribuito da 01 Distribution, è il suo primo lungometraggio.

CIRO PRIELLO

Pochi sanno che da piccolo voleva fare il ballerino professionista. Studia per anni

danza, poi canto e recitazione ma alla fine prevale la passione per i video e appende le scarpe al chiodo. Con l’amico di sempre Francesco Ebbasta comincia a sperimentare nuovi linguaggi visivi e la danza lo aiuta a sviluppare una comicità molto fisica, quasi slapstick, come dicono a Napoli. E così il volto simbolo dei The Jackal diventa il protagonista di AFMV. Perché a proposito di porte in faccia, anche lui ha qualcosa da raccontare.

Il film della sua vita: “Addio Fottuti Musi Verdi”

Il libro della sua vita: “Soffocare” di Chuck Palahniuk

Il luogo del cuore: la figlia





Addio Fottuti Musi Verdi: trailer e poster della fanta-comedy dei The Jackal

Dopo il successo di "Gay Ingenui", "Lost in Google", "Gli effetti di Gomorra sulla gente", i The Jackal approdano sul grande schermo con una fanta-comedy diretta da Francesco Ebbasta (nome d'arte di Francesco Capaldo) e interpretata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti e Simone Ruzzo. Con la partecipazione di Fortunato Cerlino nel ruolo di Felacone Senior e Salvatore Esposito nel ruolo di Felacone Junior.





ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI è un film che rivela tutta la carica surreale e lo spirito dissacrante del gruppo creativo. E quindi Napoli, ma anche astronavi, alieni ed effetti speciali. Un'odissea sulla terra e nello spazio, per raccontare l'amore e l'amicizia ma soprattutto la voglia di esprimere il proprio talento e di realizzare i propri sogni. Dovunque e a qualunque costo. Perché le vie dello spazio sono infinite. Preparate le astronavi, l'invasione della terra sta per cominciare.