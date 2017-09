Terminator 6 di Tim Miller uscirà il 26 luglio 2019

Di Federico Boni mercoledì 27 settembre 2017

Estate 2019, tornerà Terminator.

La Paramount ha annunciato l'uscita in sala del sesto capitolo di Terminator, nuovamente prodotto da James Cameron e diretto da Tim Miller, regista di Deadpool. Il film uscirà il 26 luglio del 2016, con un via alle riprese imminente.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman, Justin Rhodes, David Ellison e ovviamente Cameron hanno lavorato non solo alla pellicola bensì ad una nuova trilogia, che vedrà Arnold Schwarzenegger nuovo protagonista con al suo fianco la leggendaria Linda Hamilton, co-protagonista nei primi due capitoli.

Terminator 6, Arnold Schwarzenegger conferma: 'ignorerà completamente Genisys' Arnold Schwarzenegger conferma che Terminator 6 cancellerà la maggior parte dei capitoli del franchise.

Ad oggi, in quel weekend di fine luglio T6 avrà come unico concorrente un lungometraggio animato Sony ancora senza titolo, con Top Gun 2 in uscita il 12 luglio e Il Re Leone in live-action al cinema il 19 luglio. 28 anni dopo Terminator 2: Judgment Day, sbarcato in sala nel 1991, Cameron tornerà quindi alla sua creatura. T6 sarà un sequel diretto di T2.

