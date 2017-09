Avatar 2, sette giovani novità nel cast - foto

Di Federico Boni mercoledì 27 settembre 2017

Il cast dei quattro sequel di Avatar arricchito da 7 giovani novità.

Avatar 2, finalmente iniziate le riprese Sono ufficialmente iniziate le riprese di Avatar 2. Un miliardo di dollari. Tanto costeranno complessivamente i quattro sequel di Avatar firmati James Cameron, le cui riprese sono iniziate lunedì 25 settembre. Tra le novità di casting annunciate quest'oggi 7 giovani attori, Jack Champion, Trinity Bliss, Bailey Bass, Jamie Flatters, Britain Dalton, Filip Geljo e Duane Evans Jr. Segno che la 'famiglia Avatar' è in fase di ampliamento.

Tre di questi 7 ragazzini (Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss) saranno i figli di Neapoli e Jake, ovvero Zoe Saldana e Sam Worthington, mentre altri tre apparterranno al clan di Metkayina, abitanti della barriera carallina. Bass sarà un giovane Neytiri dell'oceano, Geljo e Evans Jr due cacciatori subacquei. Jack Champion, infine, interpreterà un adolesente chiamato Spider, nato nell'impianto di Hell's Gate su Pandora ma più interessato alla natura del Pianeta che agli umani con cui è cresciuto.

"Rappresentano la futura generazione di Pandora e svolgeranno un ruolo molto importante - non solo in questo film ma in tutti i film", ha dichiarato il produttore John Landau a EW.

Fonte: HollywoodReporter