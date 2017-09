Venom, Michelle Williams co-protagonista

Di Federico Boni giovedì 28 settembre 2017

Venon, lo spin-off di Spider-Man prende vita.

Michelle Williams prenderà parte al suo primo cinecomic con Venom, spin-off Sony dedicato all'Uomo Ragno. Secondo quanto riportato da Variety l'attrice indosserà gli abiti di un procuratore distretturale, nonché probabile compagna di Tom Hardy, protagonista del film.

Al fianco dei due troveremo Riz Ahmed, visto in Rogue One. Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji) e Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2) hanno lavorato alla sceneggiatura, con Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) regista. Venom, a differenza di Spider-Man: Homecoming, non farà parte dell'Universo Marvel.

Venom, Tom Hardy protagonista con Ruben Fleischer alla regia Tom Hardy sarà Venom nel primo spin-off ufficiale dell'Uomo Ragno.

Venon è già apparso sul grande schermo nei panni di Topher Grace, in Spider-Man 3 di Sam Raimi. Hardy sarà Eddie Brock, uomo che odia a morte l'Uomo Ragno e che vuole ucciderlo. Fuso con il simbionte nasce Venom, uno dei più temibili nemici di Spider-Man dotato di quasi tutte le sue abilità. Il film uscirà il 5 ottobre 2018, con riprese imminenti.