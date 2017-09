Your Name, J.J. Abrams per il live-action dell'anime di Makoto Shinkai

Di Federico Boni giovedì 28 settembre 2017

J.J. Abrams e Paramount Pictures daranno vita ad una versione live-action dell'anime di Makoto Shinkai.

Your Name.: recensione in anteprima del film di Makoto Shinkai Dopo Il giardino delle parole, Nexo Digital porta nelle nostre sale l'ultimo film di Makoto Shinkai. Leggete la nostra recensione di Your Name. Anime del 2016 di Makoto Shinkai, Your Name. si è trasformato in pochissimi mesi in uno dei più grandi successi cinematografici anime di sempre, con oltre 175,8 milioni di dollari incassati al box office nipponico (355 in tutto il mondo). Un risultato da record, in patria secondo solo a La Città Incantata, che ora diverrà live-action hollywoodiano. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter a metterci le mani sopra è stato J.J. Abrams, insieme alla Paramount Pictures, con Eric Heisserer, sceneggiatore candidato agli Oscar per Arrival, allo script.

Abrams produrrà la pellicola con la sua Bad Robot insieme a Lindsey Weber. Genki Kawamura, che ha prodotto l'anime originale, produrrà anche il live-action americano.

Protagonista di Your Name Mitsuha, studentessa che vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo, nella grande metropoli dove ogni sogno si può realizzare. Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha un lavoro part-time in un ristorante italiano, ma vorrebbe lavorare nel campo dell’arte o dell’architettura. Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, si ritrova in una stanza che non conosce, ha nuovi amici e lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al suo sguardo. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Ma quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni incrociati?

Fonte: Comingsoon.net