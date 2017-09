Al cinema dal 28 settembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 28 settembre 2017

Arrivano in sala il thriller psicologico "Madre!", l'horror "Jukai -La foresta dei suicidi", Il film d'animazione "Emoji - Accendi le tue emozioni" e la commedia italiana "Chi m'ha visto".

- Emoji - Accendi le tue emozioni (USA 2017 - Animazione - Durata 86 minuti) di Tony Leondis con le voci di Federico Russo, Veronica Puccio, Rossella Acerbo, Fedez, Francesca Draghetti, Roberto Gammino, Alessia Amendola, Marisa Passera, Fabri Fibra e Clementino. Trama: Dietro tutte le app di messaggistica si nasconde Messaggiopoli, una vivace città in cui vivono gli emoji, che sperano di essere selezionati dal proprietario dello smartphone. Ogni emoji ha una sola espressione facciale ma ciò non vale per Gene, una esuberante icona nata senza filtri e dotata di espressioni multiple. Determinato a diventare “normale” per essere simile alle altre emoticon, Gene chiede aiuto al suo miglior amico Gimme-5 e alla famigerata hacker Rebel. I tre si imbarcheranno in un avventuroso viaggio tra app per trovare il Codice che potrà risolvere il problema di Gene. Quando però un pericolo maggiore minaccia tutto lo smartphone, avranno per le mani il destino di tutte le emoticon e del loro universo. TRAILER ITALIANO

- Madre! (USA 2017 - Drammatico / Thriller - Durata 120 minuti) di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson, Jovan Adepo, Cristina Rosato, Brian Gleeson, Stephen McHattie, Kristen Wiig, Stefan Simchowitz. Trama: La tranquilla relazione di una coppia è messa a dura prova quando alcuni ospiti inattesi fanno loro visita, sconvolgendone e distruggendone gli equilibri. TRAILER ITALIANO

- Una famiglia (Italia / Francia 2017 - Drammatico - Durata 117 minuti) di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti, Patrick Bruel, Pippo Delbono, Fortunato Cerlino, Marco Leonardi, Matilda De Angelis, Ennio Fantastichini. Trama: Vincent è nato cinquant’anni fa vicino a Parigi, ma ha tagliato ogni legame con le sue radici. Maria, più giovane di quindici anni, è cresciuta a Ostia, ma non vede più la sua famiglia. Insieme formano una coppia che non sembra aver bisogno di nessuno e conducono un’esistenza appartata nella Roma indolente e distratta dei giorni nostri, culla ideale per chi vuole vivere lontano da sguardi indiscreti. In più, Vincent e Maria sono bravi a mimetizzarsi: quando prendono il metrò, si siedono vicini, teneramente abbracciati. A volte cenano al ristorante, più interessati a guardarsi negli occhi che al cibo nei loro piatti. Quando tornano a casa, fanno l’amore con la passione degli inizi, in un appartamento di periferia che lei ha arredato con cura. Eppure, a uno sguardo più attento, quella quotidianità dall’apparenza così normale lascia trapelare un terribile progetto di vita portato avanti da lui con lucida determinazione e da lei accettato in virtù di un amore senza condizioni. Un progetto che prevede di aiutare coppie che non possono avere figli. Arrivata a quella che il suo istinto le dice essere l’ultima gravidanza, Maria decide che è giunto il momento di formare una vera famiglia. La scelta si porta dietro una conseguenza inevitabile: la ribellione a Vincent, l’uomo della sua vita. TRAILER UFFICIALE

- L'incredibile vita di Norman (Israele 2017 - Drammatico - Durata 117 minuti) di Joseph Cedar con Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg, Dan Stevens, Hank Azaria. Trama: Norman è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri con la speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo aveva immaginato? TRAILER ITALIANO

- Alibi.com (Francia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Philippe Lacheau con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Nawell Madani, Medi Sadoun, Vincent Desagnat, Alice Dufour. Trama: Greg ha fondato un’azienda chiamata Alibi.com che inventa ogni sorta di alibi. Con il suo socio Augustin e con Medhi, il nuovo impiegato, preparano continui stratagemmi e messe in scena per coprire i loro clienti. L’incontro inaspettato di Flo, una bella bionda che detesta gli uomini bugiardi, complicherà la vita di Greg che inizierà a nasconderle la vera natura della sua attività. Quando conoscerà i suoi genitori, Greg capirà che Gérard, il papà di Flo, è anche lui uno dei suoi clienti. TRAILER ITALIANO

- Babylon Sisters (Italia / Croazia 2017 - Drammatico - Durata 85 minuti) di Gigi Roccati con Amber Dutta, Nav Ghotra, Rahul Dutta, Nives Ivankovic, Lucia Mascino, Renato Carpentieri, Yasemin Sannino, Peppe Voltarelli, Wen Yimin, Xia Yinghong, Lorenzo Acquaviva. Trama: Il film racconta la storia di Kamla una bambina che da poco si è trasferita con i genitori in un palazzo alla periferia di Trieste abitato da altre famiglie di immigrati e da un vecchio professore burbero. Quando arriva la lettera di sfratto, tutta la famiglia cerca in ogni modo di non lasciare la propria casa, ma le reazioni sono diverse tra uomini e donne. Il caso di Shanti che non si infuria e dispera come il marito, ma pensa invece solo a come risolvere il problema. Lei dalla sua ha un dono, quello di saper ballare, proprio come una star di Bollywood, e con l'aiuto di un'amica italiana, progetta una scuola di danza. Questa sarà l'occasione di riscatto personale, familiare e collettivo, mentre la piccola Kamla riuscirà a sciogliere il cuore del professor Leone (Renato Carpentieri) che gli immigrati proprio non li vuole vedere. E, nel frattempo, in città già si parla delle “Babylon Sisters”! TRAILER UFFICIALE

- Chi m'ha visto (Italia 2017 - Commedia - Durata 105 minuti) di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Oriana Celentano, Francesco Longo, Sabrina Impacciatore. Trama: La storia rocambolesca, comica e grottesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. D’altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione. Ma questo gesto estremo porterà a conseguenze davvero inaspettate. TRAILER UFFICIALE

- Il contagio (Italia 2017 - Drammatico - Durata 105 minuti) di Matteo Botrugno, Daniele Coluccini con Vinicio Marchioni, Anna Foglietta, Maurizio Tesei, Giulia Bevilacqua, Vincenzo Salemme. Trama: In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e Simona e del boss di quartiere Carmine. In questo scenario di umanità mutevole perennemente sospesa tra il tragico e il comico si inserisce anche il professor Walter, scrittore di estrazione borghese, il quale ha da tempo una relazione con Marcello, ex culturista dalla sessualità incerta. Mauro, freddo e ambizioso spacciatore, sembra il solo a sentire la necessità di una svolta. I poteri corrotti irrompono in un angolo della periferia. Criminali, affaristi, palazzinari: un lucido affresco della Roma contemporanea. TRAILER UFFICIALE

- Jukai - La foresta dei suicidi (USA 2017 - Horror - Durata 95 minuti) di Jason Zada con Natalie Dormer, Taylor Kinney, Yukiyoshi Ozawa, Eoin Macken, Rina Takasaki, James Owen, Nadja Mazalica, Terry Diab. Trama: Una donna americana, Sara si addentra nella foresta alla ricerca della sorella gemella Jess, scomparsa lasciando una scia di misteri. Esasperato dalle bizzarrie di Jess, il marito di Sara, Rob, non riuscirà a far desistere sua moglie dall’intraprendere un viaggio lungo quasi 10.000 km. TRAILER ITALIANO

- L'intrusa (Italia / Svizzera / Francia 2017 - Drammatico - Durata 95 minuti) di Leonardo Di Costanzo con Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, Anna Patierno. Trama: Giovanna è la fondatrice del centro “la Masseria” a Napoli, luogo di gioco e creatività al riparo dal degrado e dalle logiche mafiose. Ed è proprio alla Masseria che, con i suoi due figli, cerca rifugio Maria, giovanissima moglie di un camorrista arrestato per un efferato omicidio. Maria rappresenta tutto quello da cui le madri dei bambini che frequentano il centro stanno cercando di proteggere i loro figli, e Giovanna si trova così di fronte ad una scelta esiziale: Maria, l’intrusa, va accolta o allontanata? Chi va difeso, il gruppo o chi, senza dirlo, chiede l’ultima possibilità di sfuggire ad una vita già scritta? TRAILER UFFICIALE