Ritorno in Borgogna: nuove clip in italiano del film di Cédric Klapisch

Di Pietro Ferraro giovedì 19 ottobre 2017

Debutta oggi 19 ottobre nei cinema italiani Ritorno in Borgogna, il nuovo film del regista Cédric Klapisch (L’appartamento spagnolo, Bambole russe).

Officine UBU ha reso disponibili tre nuove clip con scene in italiano del film interpretato da Pio Marmaï, Ana Girardot, Franҫois Civil e Marìa Valverde.

Il regista Cédric Klapisch spiega cosa rappresenta per lui il vino.

Non c’è bisogno di girarci troppo attorno: chiaramente, per me, il vino è mio padre. Conosco il vino attraverso mio padre, che praticamente non beve altro che vino della Borgogna. Quando iniziai a bere (attorno ai 17-18 anni) mi fece assaggiare il suo vino. Grazie a lui ho imparato ad apprezzarlo. Fino a poco tempo fa, portava me e le mie sorelle alle degustazioni nei vigneti della Borgogna. Era una sorta di rituale, una volta ogni due anni circa. Quando avevo ventitré anni e studiavo a New York, lavoravo come cameriere in un ristorante francese. Eravamo circa quindici tra camerieri e cameriere, ma capii di essere l’unico che sapeva come consigliare un vino. I miei colleghi americani mi chiedevano “Come fai a distinguere un Cote du Rhone e un Bordeaux?” Ho capito in quel momento che il vino ha una propria cultura. In letteratura si può dire che è necessario leggere molto per distinguere un autore dall’altro. Con il vino, uno deve bere molto per capire le differenze tra le varie regioni e i loro diversi sapori. Sono cosciente del fatto che sia stato mio padre a trasmettermi la cultura del vino. Per questo ho sempre associato il vino all’idea della trasmissione. Ho intuito che il motivo che mi avrebbe spinto a fare un film sul vino sarebbe stata la voglia di parlare della famiglia. Quello che ereditiamo dai nostri genitori, quello che trasmettiamo ai nostri figli.

Cédric Klapisch parla della scelta di ambientare il suo film in Borgogna.

La scelta della Borgogna mi è sembrata ovvia, anche se nel frattempo avevo “scoperto” altri territori, come Bordeaux. In Borgogna, le aziende sono, in generale, più famigliari. Nel Bordelais, le superfici sono molto più grandi e nella maggioranza dei casi i terreni sono industrializzati al punto di essere gestiti da grandi gruppi finanziari. Le problematiche del film sarebbero state completamente differenti. In un certo senso, la scelta di un’altra regione viticola francese (Alsazia, Linguadoca, Cote-du-Rhone, Beaujolais, etc...) avrebbe sviluppato tematiche ben diverse...





Officine UBU il 19 ottobre porta nei cinema italiani Ritorno in Borgogna (Ce Qui Nous Lie), pellicola che segna il ritorno alla regia di Cédric Klapisch. Dopo numerosi film che hanno ritratto le città più belle di sempre e i loro abitanti,come Rompicapo a New York, L’appartamento spagnolo, Bambole russe e Parigi, lo stimato regista francese ci accompagna questa volta in un inedito viaggio alla riscoperta delle radici familiari attraverso il verdeggiante paesaggio che caratterizza la campagna francese della famosa regione vinicola della Borgogna.

Dieci anni fa Jean ha lasciato la famiglia, proprietaria di un grande vigneto a Meursault in Borgogna, per girare il mondo. A causa della malattia terminale del padre, decide di lasciare temporaneamente l’Australia, dove viveva con la moglie e il figlio, per tornare a casa e riunirsi con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Ma la morte del padre poco prima dell’inizio della vendemmia ricopre i fratelli di nuove responsabilità, tra le quali la ricerca di una grossa somma di denaro con la quale pagare le tasse di successione. Al ritmo del susseguirsi delle stagioni, i tre giovani adulti riscoprono e reinventano i legami familiari, uniti dalla passione per il vino.

Il regista Cédric Klapisch parla della scelta dell'ambientazione rurale del film dopo Rompicapo a New York, un film dal contesto urbano.