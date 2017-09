Navigator, trovato lo sceneggiatore del reboot

Di Federico Boni giovedì 28 settembre 2017

Navigator compie 30 anni Blogo celebra il classico anni '80 "Navigator" a 30 anni dalla sua uscita nelle sale americane. Joe Henderson, showrunner della serie tv Fox Lucifer, è stato assunto dalla Lionsgate per sceneggiare il reboot di Navigator, cult-movie nel 1986 prodotto dalla Disney e diretto da Randal Kleiser, regista di Grease.

The Henson Co. produrrà il progetto, in lavorazione dal 2009. Colin Trevorrow e Derek Connolly avevano messo mano ad un primo script, ora stracciato e riscritto da Henderson, al lavoro anche su Graceland, 22.11.63 e White Collar - Fascino criminale. Questa la trama della pellicola originale:

Il giorno della festa dell'Indipendenza, mentre è in giro nel bosco, il giovane David Freeman scivola e batte la testa. Si sveglia otto anni dopo: nel frattempo è stato dato per disperso e - come scopre di lì a poco - il suo cervello ha assunto delle caratteristiche strane. Messo sotto osservazione dagli scienziati della Nasa, David fugge a bordo di una navicella insieme a un alieno che sta tentando di trovare la via del ritorno, ma poi si sveglia e scopre che il mondo è tornato di nuovo normale...

