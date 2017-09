Stasera in tv: "Ho ucciso Napoleone" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 29 settembre 2017

Rai 3 stasera propone "Ho ucciso Napoleone", film commedia del 2015 diretto da Giorgia Farina (Amiche da morire) e interpretato da Micaela Ramazzotti, Libero De Rienzo, Elena Sofia Ricci e Adriano Giannini.





Cast e personaggi

Micaela Ramazzotti: Anita

Libero De Rienzo: Biagio

Elena Sofia Ricci: Olga

Adriano Giannini: Paride

Iaia Forte: Gianna

Thony: Enrica

Monica Nappo: Filippa

Bebo Storti: Fanelli

Roberto Zibetti: Riccardo

Pamela Villoresi: Cecilia

Tommaso Ragno: Gabriele

Erika Blanc: Clelia

Luce Caponegro: Eleonora

Alessandro Tuzzi Guardia Giurata





Trama e recensione

Nel giro di ventiquattrore la vita di Anita, single e brillante manager in carriera, viene spazzata via da un uragano di guai. Il lavoro, l’amore, il futuro, tutto in macerie nel giro di un giorno. Anita si ritrova seduta sull’altalena di un parco giochi licenziata in tronco e incinta del suo capo, suo amante clandestino, sposato e padre di famiglia. Ma Anita è come un sofficino congelato, per conservarsi si è fatta fredda, glaciale. Senza scendere a compromessi, pretende che tutto torni come prima, il suo lavoro, la sua vita, la sua libertà di single senza figli. E perché questo accada è necessario ordire un piano di vendetta raffinata e senza scrupoli. Ma a volte accade che anche il piano perfetto vacilli di fronte all’imprevisto, soprattutto se l’imprevisto ha le sembianze di un timido e goffo avvocato di nome Biagio. Nel frattempo Anita cresce, la sua pancia cresce e cresce dentro di lei la capacità di aprirsi al mondo e scongelare il sofficino che ha messo al posto del cuore. Quando la sua bambina nascerà, Anita sarà una persona diversa.

Curiosità e colonna sonora