Killing of a Sacred Deer: trailer e poster del film con Nicole Kidman e Colin Farrell

Di Pietro Ferraro sabato 30 settembre 2017

Killing of a Sacred Deer: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Yorgos Lanthimos nei cinema americani dal 20 ottobre 2017.

A24 Films ha pubblicato un primo trailer e un poster per The Killing of a Sacred Deer, che riunisce il protagonista di The Lobster Colin Farrell con il regista Yorgos Lanthimos in quello che appare come una delle più bizzarre esperienze cinematografiche dell'anno. Gli estimatori dei film di Yorgos Lanthimos come Kynodontas, Alps e The Lobster si attendono pellicole creativamente e narrativamente audaci e Killing of a Sacred Deer sembra seguire questa tradizione.

Il dottor Steven Murphy (Colin Farrell) è un famoso chirurgo cardiovascolare con una famiglia all'apparenza perfetta composta dalla moglie oftalmologa Anna (Nicole Kidman) e dai loro due bambini modello, il 12enne Bob (Sunny Suljian) e la 14enne Kim (Raffey Cassidy). Nascosto ai margini della sua idilliaca esistenza suburbana c'è Martin (Barry Keoghan), un adolescente che Steven ha preso sotto la sua ala. Mentre Martin inizia a insinuarsi nella vita della famiglia in modi sempre più inquietanti, l'ambito del suo intento diventa minacciosamente chiaro quando affronta Steven con una trasgressione a lungo dimenticata che infrangerà la felicità domestica della famiglia Murphy. Lanthimos ha creato un thriller ricco di umorismo sconvolgente e terrore strisciante, immerso nella tragedia greca, nell'orrore esistenziale, nel psicodramma hitchcockiano e nella suspense avvicente. Muovendosi con mano sicura tra i generi per sconvolgere le nostre aspettative ad ogni svolta, Killing of a Sacred Deer pone fermamente Lanthimos nel pantheon degli autori di classe mondiale e lo segna come un provocatore cinematografico senza precedenti.

Yorgos Lanthimos dirige Killing of a Sacred Deer da una sceneggiatura che ha scritto con il collaboratore di lunga data Efthymis Filippou che ha scritto Kynodontas, Alps e The Lobster con il regista oltre all'acclamato Chevalier e all'inedito Pity. Killing of a Sacred Deer ha avuto la sua anteprima al Festival di di Cannes lo scorso maggio dove è stato nominato per la Palma D'Oro e ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura (ex aequo con Lynne Ramsay per "You Were Never Really Here").

A24 Film ha fissato una data di uscita americana di Killing of a Sacred Deer al 20 ottobre 2017.