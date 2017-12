Annientamento: nuovo trailer del thriller sci-fi con Natalie Portman

Di Pietro Ferraro giovedì 14 dicembre 2017

Annientamento: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Alex Garland.

Disponibile un nuovo trailer di Annientamento (Annihilation), il thriller fantascientifico di Alex Garland (Ex Machina).

Nel trailer seguiamo la squadra che include Natalie Portman che entra in questo mondo popolato da orribili creazioni, tra cui uno squalo ibridato con un coccodrillo. Il film di Garland appare come un intrigante mix di horror, thriller e fantascienza che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

"Annientamento" è basato sul romanzo omonimo scritto da Jeff Vander Meer, che è stato pubblicato nel 2014. Il film e il libro raccontano la storia di una spedizione scientifica in una misteriosa zona di un disastro ambientale nota come "Area X". Guidato da una psicologa (Jennifer Jason Leigh), il team della missione comprende anche una linguista, un'antropologa e una biologa (Portman). Come vediamo nel trailer, questa non è la prima volta che un gruppo di individui qualificati si è avventurato in questo luogo misterioso in cui le leggi della natura non si applicano più. Una volta sul posto appare subito chiaro alla squadra quanto sia pericolosa questa "Area X".

Sfortunatamente le prime proiezioni di prova non sono andate molto bene con il produttore David Ellison che ha definito il film "troppo intellettuale" per un vasto pubblico. Ma il collega produttore Scott Rudin non ha sentito il bisogno di applicare le modifiche consigliate, ma sarà Netflix a gestire la distribuzione internazionale del film. Questa mossa non ha reso la Garland troppo felice, ma Annientamento uscirà comiunque nei cinema di Stati Uniti, Canada e Cina.

Oltre alle star Natalie Portman e Jennifer Jason Leigh, il film vede la partecipazione di Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny, Benedict Wong e Oscar Isaac. Annientamento arriverà nei cinema italiani il 22 febbraio 2018.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo traielr italiano di Annientamento (Annihilation), il thriller fantascientifico diretto da Alex Garland (Ex Machina) e basato sul bestseller letterario di Jeff VanderMeer.

Il film è interpretato da Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny e Oscar Isaac.

Per trent'anni l'Area X, un territorio dove un fenomeno in costante espansione e dall'origine sconosciuta altera le leggi fisiche, trasforma gli animali, le piante, sembra manipolare lo stesso scorrere del tempo, è rimasta tagliata fuori dal resto del mondo. La Southern Reach, l'agenzia governativa incaricata di indagarne gli enigmi e nasconderla all'opinione pubblica, ha inviato numerose missioni esplorative. Nessuna però è mai tornata davvero dall'Area X: chi, inspiegabilmente, ricompariva al di qua del confine era condannato a un destino peggiore della morte. Questa volta, però, sarà diverso: la dodicesima missione è composta unicamente da donne. Quattro donne che non conoscono nulla l'una dell'altra, nemmeno il nome - sono indicate con la funzione che svolgono: l'antropologa, la topografa, la psicologa e la biologa - accettano di partecipare a un viaggio che assomiglia molto a un suicidio. Cosa le ha spinte a imbarcarsi in una missione tanto pericolosa? La biologa spera di ritrovare il marito, uno dei membri dispersi della spedizione precedente. Ma forse cerca anche di fuggire dai suoi fantasmi. E le altre? Cosa nasconde la psicologa, ambigua leader del gruppo? Quando le quattro esploratrici incappano in una strana costruzione mai segnalata da nessuna mappa, capiranno che fino a quel momento i disturbanti misteri dell'Area X erano stati appena sfiorati.





Paramount Pictures ha reso disponibile un primo teaser trailer di Annihilation, un thriller fantascientifico che vede protagonista Natalie Portman basato sulla trilogia bestseller "Area X" (Southern Reach) di Jeff VanderMeer. Questo primo film è basato sul suo primo libro della serie dal titolo "Annientamento" pubblicato nel 2014, seguito da "Autorità" e "Accettazione". Il regista Alex Garland ha rivelato in un'intervista con EW che non ha piani specifici per dirigere l'intera trilogia, dal momento che ha girato questo film come una storia indipendente, visto che aveva già avuto una brutta esperienza sperando di pianificare una trilogia con il reboot Dredd.

L'ho fatto una volta lavorando su un film chiamato Dredd, che ho immaginato come prima parte di una trilogia. Ma non è una cosa che mi piace fare. Preferirei lavorare su una storia che fosse autosufficiente. Penso che pianificare a lungo termine provochi una sorta di immediato e comprensibile cinismo, sento che il denaro prende il sopravvento e inquina la storia, quindi proprio con questa idea non ho pensato a questo film come parte di una trilogia, ho pensato che fosse solo un film indipendente, se altri volessero farlo, andrebbe bene. Non sarebbe affare mio. Ma dal mio punto di vista, è solo uno.

Il trailer si apre con uno sguardo a questo luogo misterioso che nei romanzi è conosciuto solo come Area X, che era stato esplorato in 12 precedenti spedizioni prima che Lena, una scienziata interpretata da Natalie Portman, si unisse alla squadra. Suo marito, interpretato da Oscar Isaac, era nella spedizione precedente approdata nella Zona X e mai tornata indietro e che ha portato molti membri del team a commettere suicidio, perdere la ragione o essere colpiti da un cancro. La scomparsa del marito ha spinto Lena ad unirsi ad una nuova spedizione per riportarlo a casa. L'area stessa sembra essere nel mezzo di una giungla, che è sigillata da una misteriosa barriera multicolore composta da una sostanza sconosciuta.

Insieme al trailer è stata rilasciata anche una foto ufficiale che vede la Portman esaminare quello che appare come un alligatore albino. Alex Garland ha rivelato che l'alligatore visto nell'immagine rappresenta la prima cosa che Lena incontra e che incorpora in se qualcosa di sbagliato.

È il loro primo incontro tangibile con qualcosa di strano. L'alligatore ha elementi fisici che non dovrebbero appartenere ad un alligatore, stanno cominciando a guardarsi in giro e a notare quanto bizzarro sia il posto.

Il regista descrive l'Area X come un "paesaggio surreale molto strano, simile a quello di un sogno", con Lena che andrà "sempre più in profondità" in quel mondo e in quel modo di vedere le cose. Il regista ha raccontato che era in post-produzione su Ex Machina quando è stato avvicinato dal produttore Scott Rudin, che aveva appena acquisito i diritti per il libro di Jeff VanderMeer.

Ero in post-produzione su Ex Machina e uno dei produttori di quel film, Scott Rudin, mi ha chiamato e ha detto: "Ho appena acquisito questo libro, credo che sia interessante e vorrei che gli dessi un'occhiata". Non finisco libri o film o qualcos'altro che non mi abbiano preso per una ragione. Ebbene, l'ho letto tutto d'un fiato. Ho trovato l'atmosfera incredibilmente forte e mi è piaciuto il tipo di atmosfera onirica che ha creato e mi ha trasmesso. Aveva molte qualità che ho trovato davvero interessanti. Ho pensato immediatamente, Sì mi piacerebbe farlo.

Il trailer si concentra in gran parte sulla Lena di Natalie Portman, che sembra raccontare la sua storia ad un scienziato interpretato da Benedict Wong, che indossa una tuta protettiva, mentre altri medici e / o scienziati osservano l'interrogatorio attraverso una vetrata trasparente. Gli scienziati le pongono diverse domande, anche se Lena non sembra avere molte risposte da fornire. Lei riesce a descrivere cosa ha incontrato al di là della barriera, non è sicura se si trattasse di una forma di vita a base di carbonio e quando gli viene chiesto se comunicasse con lei, ha detto che la creatura "ha reagito" alla sua presenza. Il trailer mostra anche brevi scorci sui personaggi interpretati da Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny e gli altri membri della squadra in questa spedizione, così come Oscar Isaac nei panni del marito di Lena.

Alex Garland (Ex Machina, 28 giorni dopo) dirige da una sua sceneggiatura basata sul romanzo sci-fi di Jeff VanderMeer. Paramount ha fissato una data di uscita di Annihilation al 23 febbraio 2018.