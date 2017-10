Father Figures: trailer della commedia con Ed Helms e Owen Wilson

Di Pietro Ferraro domenica 1 ottobre 2017

Father Figures: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Ed Helms e Owen Wilson nei cinema americani dal 22 dicembre 2017.

Se non avete sentito parlare di Fathers Figures è perché quando il primo trailer è stato rilasciato oltre un anno fa il film era intitolato Bastards.

Warner Bros. e Alcon Entertainment hanno reso disponibile un nuovo trailer di Father Figures che promette una commedia natalizia con un'accoppiata comica inedita, Ed Helms e Owen Wilson che da soli rappresentano già una buona ragione per dare un'occhiata alla pellicola.

Wilson e Helms interpretano Kyle e Peter Reynolds, due fratelli la cui eccentrica madre ha allevato raccontandogli che il loro padre era morto quando erano ancora in fasce. Quando scoprono che si tratta di una menzogna si riuniscono per trovare il loro vero padre e finiscono per apprendere di più sulla loro madre di quanto avrebbero mai voluto sapere.

Father figures presenta un cast impressionante che include J.K. Simmons (Whiplash), Bill Irwin (Rachel sta per sposarsi), il comico Katt Williams, l'ex campione di footaball e attore Terry Bradshaw, Ving Rhames (i film Mission: Impossible), Harry Shearer (I Simpson), la candidata all'Oscar June Squibb (Nebraska), il Premio Oscar Christopher Walken (Il cacciatore) e la candidata all'Oscar Glenn Close (Albert Nobbs, Guardiani della galassia) nei panni della madre dei due fratelli.

Il direttore della fotografia Lawrence Sher (la trilogia Una notte da leoni) fa il suo debutto alla regia con Father Figures da una sceneggiatura di Justin Malen (La festa prima delle feste). Il film è prodotto dal candidato all'Oscar Ivan Reitman (Ghostbusters) insieme a Ali Bell (Draft Day) e ai nominati dell'Oscar Broderick Johnson e Andrew A. Kosove (The Blind Side).