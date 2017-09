Thor: Ragnarok - nuova action figure "Hot Toys" di Thor Gladiatore

Di Pietro Ferraro venerdì 29 settembre 2017

Il 25 ottobre arriva nei cinema "Thor: Ragnarok" e Hot Toys annuncia la nuova action-doll dedicata al Thor gladiatore di Chris Hemsworth.

Manca meno di un mese all'uscita nei cinema italiani di Thor: Ragnarok, il film sarà nelle sale il 25 ottobre, e i fan sono entusiasti di poter vedere Thor e il suo ex alleato negli Avengers l'Incredibile Hulk in versione gladiatori, contrapposti in un'arena per intrattenere gli abitanti del pianeta Sakaar mentre dall'altra parte dell'universo la potente villain Hela porta morte e distruzione ad Asgard.

Hot Toys ha annunciato una nuova action-doll dedicata a Thor: Ragnarok, si tratta di una figure che ritrae il Thor Gladiatore che vedremo nel film con nuova acconciatura, vestiario, armi e naturalmente la consueta dettagliata e impressionante somiglianza con l'attore Chris Hemsworth.

La figure "Gladiator Thor" realizzata in scala 1:6 (32 cm in altezza per 30 punti di articolazione) è caratterizzata da un set di mani intercambiali per le varie prese / pose, un'armatura munita di mantello rosso, un elmo, uno scudo e un assortimento di armi che includono spada, 2 pugnali, una mazza di mettalo e nella versione "deluxe" sono disponibili due ulteriori spade Einherjar (versione lunga e corta) e un fucile Sakaar.