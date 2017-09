Charlie's Angels, Kristen Stewart e Lupita Nyong'o per il reboot

Di Federico Boni venerdì 29 settembre 2017

Kristen Stewart e Lupita Nyong'o saranno due delle tre nuove Charlie's Angels?

In casa Sony Pictures hanno deciso di accelerare i piani produttivi nei confronti del nuovo Charlie's Angels, saga da rilanciare 14 anni dopo Charlie's Angels - Più che mai. Ebbene secondo Variety Kristen Stewart, che è già stata una Biancaneve action per la Universal, sarenne in trattative per indossare gli abiti di una delle tre protagoniste insieme a Lupita Nyong'o, premio Oscar con 12 anni Schiavo.

Il film ha già una data d'uscita, il 7 giugno 2019, e una regista, ovvero quell'Elizabeth Banks esplosa all'esordio registico con Pitch Perfect 2. In cabina di scrittura, invece, spazio a Doug Miro e Carlo Bernard, showrunner nonché produttori della serie tv Narcos.

Charlie’s Angels, il reboot diretto da Elizabeth Banks ha una data d'uscita 7 giugno del 2019. Al cinema torneranno le Charlie’s Angels.

Nata in tv nel 1976 con Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd protagoniste, la serie è proseguita fino al 1981. Nel 2000 la prima trasposizione cinematografica, trainata da Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu e in grado di incassare 264,105,545 dollari in tutto il mondo, 3 anni dopo seguita dal deludente sequel nuovamente diretto da McG e arrivato ai 259,175,788 dollari worldwide. Nel 2011 la ABC ha tentato la strada del reboot tv con Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor mattatrici, ma dopo 4 episodi la serie è stata cancellata.

Fonte: Comingsoon.net