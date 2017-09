Frozen 2: Josh Gad annuncia il via alle sessioni di doppiaggio

Di Pietro Ferraro sabato 30 settembre 2017

Frozen 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Disney nei cinema americani dal 27 novembre 2019.

Non abbiamo sentito molto sul sequel Frozen 2 da quando i membri del cast Kristen Bell e Josh Gad hanno presenziato al D23 Expo, dove hanno cantato una nuova canzone del film per i fan. Abbiamo davanti ancora oltre due anni dall'uscita fissata da Disney a novembre 2019, ma ora abbiamo la conferma che Josh Gad ha iniziato le sue sessioni di doppiaggio per il sequel, l'attore lo ha confermato attraverso il suo account Instagram.

Non c'è niente di più eccitante che tornare in cabina di registrazione con questa incredibile squadra: Chris Buck, Jennifer Lee, Peter Del Vecho, Kristen Anderson-Lopez e Bobby Lopez insieme a John Lasseter e alle incredibili persone di @disneyanimation che hanno creato una storia che prosegue l'incredibile eredità dell'originale Frozen, e continua a sviluppare ed espandere i personaggi e i temi in modi nuovi ed emozionanti, ma purtroppo, questo è tutto quello che posso dirvi adesso. Sarà speciale. 11.27.19.

Questa foto dallo studio diu registrazione di Frozen 2 è arrivata appena dopo che l'attore ha pubblicato un video da casa sua in cui stava guardando il Frozen originale e in particolare la sua prima scena nei panni di Olaf che sorprende Anna (Kristen Bell) e Kristoff (Jonathan Groff) mentre camminano insieme nella foresta innevata. Purtroppo foto e video non fanno luce su nessun punto della trama di Frozen 2, che sarà sicuramente uno dei sequel animati più attesi di semopre.

Lo scorso maggio l'associazion no-profit GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) ha chiamato in causa Disney accusando lo studio di non includere abbastanza personaggi LGBTQ nei loro film, dichiarazione a cui è seguita una petizione che chiedeva a Frozen 2 di dare a Elsa una fidanzata. La petizione è diventata virale e anche Idina Menzel, l'attrice che doppia Elsa, ha dichiarato che avrebbe sostenuto l'idea di dare a Elsa una fidanzata aggiungendo che avrebbe vivacizzato il personaggio.

Abbiamo appreso nel marzo 2016 che la sceneggiatura di Frozen 2 era stata completata e poi questo aprile Disney ha annunciato una data di uscita ufficiale fissata al 27 novembre 2019, attualmente Frozen 2 è il solo film previsto in uscita in quella data. Frozen - Il regno di ghiaccio ha ricevuto due premi Oscar: miglior film d'animazione e miglior canzone ("Let It Go" in originale, "All'alba sorgerò" in italiano) e ha incassato 400,7 milioni di dollari a livello nazionale e 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, cifra record che ha reso Frozen il primo film animato ad aver mai superato il tetto del miliardo di dollari a livello globale.

Un post condiviso da Josh Gad (@joshgad) in data: 27 Set 2017 alle ore 18:13 PDT