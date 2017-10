Stasera in tv: "Marigold Hotel" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 1 ottobre 2017

Rai 3 stasera propone Marigold Hotel (The Best Exotic Marigold Hotel), film commedia del 2012 diretto da John Madden e interpretato da Judi Dench, Bill Nighy, Dev Patel, Tom Wilkinson e Maggie Smith.





Cast e personaggi

Judi Dench: Evelyn Greenslade

Bill Nighy: Douglas Ainslie

Maggie Smith: Muriel Donnelly

Tom Wilkinson: Graham Dashwood

Penelope Wilton: Jean Ainslie

Dev Patel: Sonny Kapoor

Celia Imrie: Madge Hardcastle

Ronald Pickup: Norman Cousins

Tina Desai: Sunaina

Sid Makkar: Jay

Lillete Dubey: Mrs. Kapoor

Diana Hardcastle: Carol

Liza Tarbuck: capo infermiera Karen

Bhuvnesh Shetty: Ajit

Doppiatori italiani

Marzia Ubaldi: Evelyn Greenslade

Luca Biagini: Douglas Ainslie

Aurora Cancian: Muriel Donnelly

Dario Penne: Graham Dashwood

Rossella Izzo: Jean Ainslie

Davide Chevalier: Sonny Kapoor

Laura Boccanera: Madge Hardcastle

Carlo Valli: Norman Cousins

Maria Letizia Scifoni: Sunaina

Fabrizio Manfredi: Jay

Liliana Sorrentino: Mrs. Kapoor

Alessandra Korompay: Carol





Trama e recensione

L’Hotel Marigold dovrebbe essere la proposta indiana per i più eleganti pensionati del Regno Unito, un luogo dove trascorrere gli anni d'oro in una struttura lussuosa, fino a quando sette ospiti animati da un grande desiderio di cambiamento si trovano all'entrata di questo resort non ancora ultimato. Inizia così un'avventura comica, romantica e struggente in una terra ricca di piaceri inaspettati, interpretata da un cast tra i più bravi attori di fama internazionale. Ad arrivare nell'assolata Jaipur, con la sola speranza di ricominciare una nuova vita accompagnati dal loro bagaglio personale, saranno: Evelyn (Judi Dench), una vedova sul lastrico, Graham (Tom Wilkinson) il disincantato Giudice dell'Alta Corte, Douglas e Jean (Bill Nighy e Penelope Wilton) una coppia litigiosa, Norman (Ronald Pickup) e Madge (Celia Imrie) in eterna ricerca d’amore, e Muriel (Maggie Smith) che intende sottoporsi ad un intervento all'anca e lasciare subito dopo l'India. Tutti si trovano in balìa delle stravaganze del giovane ed ingenuo Sonny Kapoor (Dev Patel), proprietario dell'hotel ereditato da suo padre, elegante, ma decadente nella speranza di trasformarlo in un hotel di lusso. Sino a quel momento c'è stato solo caos, ma se a Sonny mancano le risorse, di certo non manca l'entusiasmo. I nuovi ospiti rimangono sbalorditi nello scoprire che i lavori di ristrutturazione dell'edificio sono in fase di stallo e che servizi come l'acqua, l'elettricità e il telefono sono a dir poco difettosi. Sono tutti allo stesso modo disorientati da un'India ricca di contrasti, allo stesso tempo inebriante e spaventosa, tradizionale e moderna, meravigliosa ma strana. All'inizio l’etereogeneo gruppo sembra incerto riguardo al futuro, ma quando inizieranno a fare nuovi incontri scoprendo cose inaspettate, decideranno di lasciarsi il passato alle spalle.

Marigold Hotel: Recensione Ecco a voi la recensione in anteprima di Marigold Hotel, diretto da John Madden. L'eccezionale cast è composto da Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson e Judi Dench





I residenti del Marigold Hotel

All'Hotel Marigold, ogni cosa gira attorno alle esigenze ed ai desideri degli ospiti, che si rivelano sorprendentemente difficili e diversi.

Evelyn / Judi Dench

Stato civile: recentemente vedova

Situazione economica: ha ereditato dal marito una montagna di debiti nascosti

In cerca di: un lavoro (ed il suo primo vero assaggio di indipendenza)

Muriel / Maggie Smith

Stato civile: casalinga da una vita

Situazione economica: l'unica cosa di cui ha bisogno è un'anca nuova

In cerca di: il modo più veloce per fuggire dall'India

Graham / Tom Wilkinson

Stato civile: single e indipendente

Situazione economica: benestante, ma parsimonioso, a scapito del suo divertimento

In cerca di: un passato che si è lasciato dietro

Douglas / Bill Nighy

Stato civile: sposato con figli

Situazione economica: ha fatto l'errore di prestare tutti i soldi della pensione a sua figlia

In cerca di: un modo per calmare la moglie...e magari anche di un cambiamento

Jean / Penelope Wilton

Stato civile: bisbetica moglie di Douglas

Situazione economica: non è pronta ad affrontare una vita di scialbi e grigi villaggi per pensionati

In cerca di: qualcosa che non la deluda

Madge / Celia Imrie

Stato civile: pluridivorziata, in cerca del prossimo marito

Situazione economica: sfrutta al massimo tutto ciò che ha

In cerca di: amore, nei posti più sbagliati

Norman / Ronald Pickup

Stato civile: single da una vita

Situazione economica: il denaro non può comprare il suo amore

In cerca di: tutta la passione che non ha mai avuto





Curiosità



La sceneggiatura del film scritta da Ol Parker, si basa sul romanzo "Mio suocero, il gin e il succo di mango" (These Foolish Things) di Deborah Moggach.



Il film ha fruito di un sequel dal titolo Ritorno al Marigold Hotel (The Second Best Exotic Marigold Hotel) ancora diretto da John Madden e uscito nel 2015.



Tom Wilkinson (Graham Dashwood) e Diana Hardcastle (Carol) sono sposati nella vita reale.



Bill Nighy e Penelope Wilton in precedenza hanno interpretato marito e moglie in L'alba dei morti dementi (2004).



A seguire sono elencate le età dei principali personaggi / attori: Madge Hardcastle / Celia Imrie (60 anni), Doug Ainslie / Bill Nighy (63 anni), Graham Dashwood / Tom Wilkinson (64 anni); Jean Ainslie / Penelope Wilton (66 anni), Norman / Ronald Pickup (72 anni); Muriel Donnely / Maggie Smith (78 anni), Evelyn Greenslade / Judi Dench (78 anni).



Tom Wilkinson, che interpreta Graham Dashwood, ha anche interpretato il signor Dashwood in Ragione e sentimento (1995).



Peter O'Toole e Julie Christie dovevano interpretare le parti di Norman e Madge, ma furono sostituiti da Ronald Pickup e Celia Imrie. Inoltre il regista John Madden ha riferito che anche Eileen Atkins e John Hurt sono stati considerati per quei ruoli.



Il cast di film include due vincitori dell'Oscar: Judi Dench e Maggie Smith; e due candidati all'Oscar: Tom Wilkinson e Dev Patel.



Il cast del film include cinque Premi Bafta: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson e Dev Patel.



Il film costato 10 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 136.







La colonna sonora



Le musiche originali dle film sono del compositore Thomas Newman (Le ali della libertà, Il miglio verde, Il ponte delle spie), candidato per 14 volte all'Oscar alla migliore colonna sonora, tre volte al Golden Globe e vincitore di due Premi BAFTA per le musiche di American Beauty e Skyfall.

La colonna sonora include i brani: "Le Freak" di Chaka Blackmon, "Arroz Con Pollo" di Chris Classic, "Circus Hour", "Goat Curry Sauce" e "Tumbi Tumbi" di Tony Lewis & Mike Reed.



TRACK LISTINGS:

1. Long Old Life

2. This Is the Day

3. The Chimes at Midnight

4. Road to Jaipur

5. Night Bus

6. Tuk Tuks

7. The Best Exotic Marigold Hotel

8. Assault on the Senses

9. Anokhi

10. Cricket Spell

11. More Than Nothing

12. Day 22

13. Mrs. Ainsley

14. Do Your Worst

15. Udaipur

16. Turning Left

17. Not Yet the End

18. Progress

19. Young Wasim

20. What Happens Instead

21. A Bit of Afters