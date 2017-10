Discovering Bigfoot: trailer e poster del documentario sul Sasquatch

Di Pietro Ferraro domenica 1 ottobre 2017

Discovering Bigfoot: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario sul Sasquatch diretto da Todd Standing.

Il Bigfoot è reale, e un nuovo documentario, Discovering Bigfoot, proverà a dimostrarlo. La leggenda della creatura nota come Bigfoot ha affascinato l'umanità per decenni, ma ogni tipo di prova effettiva e scientifica che la creatura esista veramente alla fine si è rivelata una pura illusione. Certo ci sono cose come il famoso o meglio famigerato filmato di Patterson / Gimlin che ancora incuriosisce molti, ma questo non è sufficiente per dichiarare Bigfoot come qualcosa di più di un mito. Ora un trailer di Discovering Bigfoot fa alcune affermazioni abbastanza audaci che potrebbero cambiare qualcosa...oppure no.

Il trailer afferma con convinzione che presenterà "indiscutibili prove fotografiche" dell'esistenza di Bigfoot. Il film segue i ricercatori Todd Standing e il noto esperto professor Dr. Jeff Meldrum in una spedizione di tre giorni per cercare di raccogliere prove sull'esistenza del Sasquatch o in qualunque modo si voglia chiamare questa creatura mitica.





Quello che pensiamo di conoscere sulle origini umane e sull'evoluzione sta per cambiare per sempre, scopriamo la verità su una specie che è rimasta sfuggente celandosi con astuzia all'uomo moderno per decenni nonostante tutti i suoi sforzi. Un viaggio nel cuore del paese del Sasquatch e l'esperienza di tre incredibili giornate sul campo con grandi esperti. Questo film senza precedenti include straordinari filmati del Sasquatch mai scoperti che sconvolgeranno il ​​mondo. La testimonianza di un terribile scontro tra il ricercatore Todd Standing e tre creature Sasquatch nel mezzo della natura selvaggia.

Nonostante uno scetticismo fisiologico di fronte a tali affermazioni, quando si tratta di Bigfoot non c'è dubbio che qualcosa nella leggendaria creatura scimmiesca riesca ad attirare l'attenzione da tempo immemore. Da un lato anche se solo una minima parte degli avvenimenti segnalati fosse attendibile, non c'è alcuna prova tangibile che questa creatura non sia altro che una leggenda che nel suo piccolo crea ancora un suo ritorno dal punto di vista dell'immaginario collettivo, senza contare il lato meramente "turistico". D'altra parte se il Bigfoot esistesse realmente perché non è mai stato trovato un corpo? Perché non c'è nessuna prova fisica reale? Potremmo andare avanti all'infinito con tali domande, ma sono proprio queste domande che giustificano l'esistenza di qualcosa come Discovering Bigfoot.

Todd Standing non è solo il principale esperto di Sasquatch in Discovering Bigfoot, ma ha anche diretto il documentario annunciato negli States per il 27 ottobre.