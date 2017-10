Don Chisciotte di Terry Gilliam uscirà a maggio, lo vedremo a Cannes?

Di Federico Boni domenica 1 ottobre 2017

Terry Gilliam ce l'ha fatta. Il suo Don Chisciotte esiste.

Finalmente ci siamo. Dopo oltre 20 anni d'attesa e vicissitudine produttive varie, Don Chisciotte di Terry Gilliam ha una data d'uscita. Completate le riprese, il film sbarcherà nelle sale di Francia nel mese di maggio del 2018. Ad annunciarlo l'account social di AlloCine, con il Festival di Cannes pronto ad accaparrarsi una delle anteprime più attese del prossimo anno. Protagonisti del cast Jonathan Pryce, Adam Driver e Stellan Skarsgård, con Amazon che ha acquisito i diritti di distribuzione per il mercato americano.

Nel 1998 Gilliam diede il via alle riprese del suo Don Chisciotte, con 32 milioni di dollari di budget e la coppia Jean Rochefort - Johnny Depp nei panni del protagonista e di Sancho Panza. Quel che è accaduto su quel set è di fatto storia, tra disastri ambientali e produzione bruscamente interrotta, grazie al documentario Lost in La Mancha. Tra il 2005 e il 2015 Gilliam ha provato più e più volte a far risorgere il progetto, fino al miracolo di fine 2016, quando il regista ha trovato i finanziamenti necessari per la sua realizzazione.

L'uomo che ha ucciso Don Chisciotte, questo il titolo, vedrà Jonathan Pryce negli abiti di un vecchio folle che crede di essere Don Chisciotte, famosa figura dell'immortale romanzo di Cervantes del 1615. Costui sceglie il pubblicitario Toby (Adam Driver) come suo scudiere e, proprio come nel romanzo di Cervantes, i due iniziano a vivere una serie di folli avventure alimentate dalle delusioni di Quixote. A completare il cast Olga Kurylenko, Rossy de Palma, Jordi Molla, Sergi Lopez e Jason Watkins.

