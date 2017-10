Domenica in Festival: il nuovo ciclo di film su Cielo da ottobre a dicembre

Di Mr. Odo domenica 1 ottobre 2017

Su Cielo ogni domenica un film proveniente dai migliori Festival internazionali. La programmazione dal primo ottobre al 3 dicembre 2017.

Da questa sera su Cielo, canale 26 del Digitale Terrestre, 126 di Sky e 19 di TivùSat, andrà in onda il primo dei dieci film che forma Domenica in Festival, il ciclo di pellicole provenienti dai migliori Festival internazionali, che hanno raccolto unanimi consensi dalla critica di tutto il mondo.

Il ciclo di film, che terrà compagnia ai telespettatori di Cielo, ogni domenica fino al 6 dicembre alle 21.15, propone film d'autore, ma raccontanti per la prima volta da persone comuni, che offrono letture diverse e a volte sorprendenti.

Domenica in Festival | Programmazione

01 ottobre - Tomboy (2011, di Céline Sciamma; al centro della trama una bambina di 10 anni che si finge maschio agli occhi dei suoi coetanei).

08 ottobre - 17 Ragazze (2011, di Delphine Coulin e Muriel Coulin; pone sotto la lente di ingrandimento le studentesse della scuola di Lorient, in Francia, che rimangono incinte a breve distanza l’una dall’altra).

15 ottobre - East is east (1999, di Damien O'Donnell; narra le vicende della famiglia Khan, con un capofamiglia pakistano emigrato da 20 anni vicino a Manchester, al centro di tensioni tra etnie).

22 ottobre - Dopo il matrimonio (2006, di Susanne Bier con Mads Mikkelsen; in primo piano c’è Jacob, che, per finanziare il suo orfanotrofio in India, accetta di tornare suo malgrado nella sua Danimarca).

29 ottobre - La vita di Adele (2013, di Abdellatif Kechiche; si sofferma sull’appassionata relazione erotico-sentimentale tra due giovani ragazze francesi, Adele ed Emma).

05 novembre - Amour (2012, di Michael Haneké con Jean-Louis Trintignant; la tranquilla vita di coppia degli anziani Geoges e Anne, entrambi insegnanti di musica, viene improvvisamente sconvolta dall’ictus che colpisce la donna).

12 novembre - Irina Palm, il talento di una donna inglese (2007, di Sam Garbarski; Maggie per finanziare le cure del nipotino, affetto da una malattia rara, accetta un’occupazione che desterà poi l’indignazione del figlio, padre del bambino)

19 novembre - Segreti di famiglia (2015, di Joachim Trier - Prima Tv; la morte in un incidente stradale di Isabelle, apprezzata fotografa di guerra, si ripercuote inevitabilmente sulla vita dei due figli e del marito).

26 novembre - Ritorno alla vita (2015, di Wim Wenders, con James Franco - Prima Tv; il protagonista Tomas, uno scrittore americano in crisi creativa, ha problemi relazionali, in particolare, con la compagna Sara).

03 dicembre - Melancholia (2011, di Lars von Trier con Kirsten Dunst; il film approfondisce il rapporto conflittuale tra due sorelle che non potrebbero essere più diverse tra loro, mentre la Terra è minacciata da una catastrofe per l’imminente collisione con il pianeta Malancholia).