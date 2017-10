Lucy, Luc Besson ha scritto il sequel

Di Federico Boni lunedì 2 ottobre 2017

Lucy 2 si farà, ormai è certo.

Lucy di Luc Besson: Recensione in Anteprima 17 anni dopo Il quinto Elemento Luc Besson torna alla fantascienza con Lucy. Mattatrice assoluta Scarlett Johansson Uscito nel 2014, Lucy è presto diventato il maggior incasso nella lunga filmografia di Luc Besson, con 463,360,063 dollari rastrellati in tutto il mondo, 127 dei quali solo negli Stati Uniti d'America. E' proprio grazie all'inatteso boom di Lucy se il regista francese ha potuto dar vita a Valerian, kolossal da 210 milioni a lungo cullato e ad oggi tra le principali delusioni di stagione, con solo 223,156,380 dollari incassati in tutto il mondo.

Anche per questo motivo, probabilmente, Besson è tornato alla sua Scarlett Johansson, tanto dall'aver scritto la sceneggiatura di Lucy 2. La sua EuropaCorp ha registrato perdite record da 135 milioni durante l'ultimo esercizio finanziario, dovendo ora far cassa. E quale 'arma' migliore se non Lucy, travolgente successo mai del tutto dimenticato? Sceneggiatura finalmente conclusa, a detta di Variety, e produzione da pianificare.

Nell'attesa Besson dirigerà un action thriller in lingua inglese con un'altra protagonista femminile, da girare in America il mese prossimo. Budget 'limitato' di 30 milioni, con il regista autore anche della sceneggiatura. Poi, probabilmente, sarà tempo di Lucy 2, grimaldello per proseguire il sogno Valerian con un più che complicato sequel. Anche se Luc, per non saper leggere ne' scrivere, ha già scritto pure quello.

Fonte: Comingsoon.net