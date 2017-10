Box Office Italia, Emoji fa suo il weekend - male Madre e Chi m'ha visto

Di Federico Boni lunedì 2 ottobre 2017

Fine settimana con il freno a mano tirato, aspettando Harrison Ford e Ryan Gosling.

Box Office Usa, It batte anche Tom Cruise e torna in testa It torna in testa al box office americano. Male Flatliners all'esordio. Un weekend povero, poverissimo, con tante new entry uscite con le ossa rotte. Il botteghino italiano chiude il mese di settembre con il freno a mano tirato e un altro lungometraggio animato davanti a tutti. 1.087.003 in 4 giorni per Emoji, uscito in poco meno di 400 sale e in grado di staccare 168.809 ticket. Si tratta del sesto fine settimana consecutivo con un cartoon in testa. 3 primati per Cattivissimo Me 3 (17.636.772 euro totali), due per Cars 3 (7.027.683 euro totali) ed ora la novità Emoji.

Sconfitto ma a testa alta Noi siamo tutto, di nuovo secondo e con un totale che ha raggiunto i 2.583.180 euro, seguito dal titolo Pixar e dai 1.860.495 euro di Valerian e la Città dei Mille Pianeti. Luc Besson deludente anche in Italia, come un po' in tutto il mondo. Sopra il milione e mezzo troviamo L'Inganno di Sofia Coppola, mentre Chi m'ha Visto, uscito in 286 copie, non è andato oltre il sesto posto. Non è bastata la promozione monster che ha visto Beppe Fiorello presenziare ovunque, la settimana passata, con un esordio di 490.307 euro e 75.422 spettatori. Media di 1.714 euro a sala. Peggio è andata al chiacchierato Madre!, uscito in 271 copie ma fermatosi ai 324.443 euro, con 47.107 spettatori e una disastrosa media di 1.197 euro. Per il resto Kingsman: il Cerchio d'Oro ha raggiunto i 1.565.447 euro, con l'Incredibile Vita di Norman debuttante a quota 360.130 euro. Tra gli altri esordi, 287.529 euro per l'horror Jukai e 74.857 euro per l'Intrusa, mentre sono andati malissimo sia Il Contagio che Una Famiglia, entrambi visti a Venezia. 110 sale e 76.555 euro per il primo, 66 sale e 41.100 euro per il secondo. Medie per sala inferiori ai 700 euro per tutti e due i titoli.

Weekend attesissimo il prossimo grazie all'uscita monster di Blade Runner 2049, chiamato ad interrompere questo dominio animato, affiancato da Renegades - Commando d'assalto, Ammore e Malavita dei Manetti, Come ti ammazzo il Bodyguard e lo straordinario 120 battiti al minuto, candidato francese agli Oscar 2018.