Glass: M. Night Shyamalan annuncia la fine delle riprese

Di Pietro Ferraro martedì 5 dicembre 2017

M. Night Shyamalan ha concluso le riprese di "Glass" aka "Split 2" aka "Unbreakable 2".

L'ultimo film di M. Night Shyamalan Glass, sequel di Split e Unbreakable, ha concluso le riprese. Shyamalan ha esordito come regista nel 1999 con Il sesto senso e le sue storie con svolte inattese lo hanno aiutato a stabilire una impronta peculiare che è diventata una vera e propria firma. Purtroppo dopo il successo dei primi film, Shyamalan ha perso il favore di molti spettatori, il declino ha avuto inizio con Lady in the Water ed è proseguito inarrestabile con The Happening, L'ultimo dominatore dell'aria e After Earth. Tuttavia quest'anno ha portato la sua rinascita con Split che ha fatto molto bene al botteghino e ha ricevuto lodi dalla critica.

Quello che sembrava essere un film indipendente ha colto di sorpresa i fan di Shyamalan con un finale che ha rivelato che Split era in realtà ambientato nello stesso mondo di Unbreakable. La risposta al film e al colpo di scena finale ha dato a Shyamalan la possibilità di completare la "trilogia" con Glass. Il film arriverà nei cinema solo nel 2019, ma la produzione è già terminata.

Shyamalan ha utilizzato Twitter per confermare che le riprese di Glass si sono ufficialmente concluse. Questo segna la fine della produzione dopo solo due mesi dall'inizio delle riprese all'inizio di ottobre, quindi Shyamalan ha lavorato con estrema rapidità. Il film ha riunito i cast di entrambi i film, con Samuel L. Jackson, Bruce Willis e James McAvoy tra i protagonisti, ma c'è anche Anya Taylor-Joy che sta tornando nel ruolo interpretato in Split.

Gran parte della trama di Glass è ancora sconosciuta, a parte il conflitto principale tra il Dunn di Willis e il Crumb di McAvoy. Una parte di questo scontro è stata rivelata grazie ad alcuni video dal set di Glass trapelati online, ma non ci sono ancora immagini ufficiali del film. Sarah Paulson è uno dei pochi nuovi membri del cast, ma non è chiaro in che modo s'inserirà nella trama. Glass riporterà anche altri membri del cast di Unbreakable come Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard.

Just wrapped #Glass!! Much love to my cast & crew. Thank you for helping me tell this special story. And love to Philly for all the support! — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 5 dicembre 2017

Glass: nuove foto e un video dal set di "Split 2"

Trapelate online nuove foto dal set di Glass aka Split 2 insieme ad un primo video. M. Night Shyamalan è riuscito a risollevare la sua carriera di regista con Split riuscendo al contempo a regalare ai suoi fan un sequel segreto del suo secondo film, Unbreakable che completerà così una trilogia con supereroi decisamente non convenzionale. Ora grazie ad un nuovo video dal set, possiamo dare un primo sguardo ad uno scontro fisico tra Bruce Willis e James McAvoy.

Nel video vediamo il David Dunn di Bruce Willis che blocca la "Bestia" di James McAvoy contro un furgone con i che due cominciano a scambiarsi colpi. Glass inizia dopo la conclusione di Split e mostra David Dunn (Bruce Willis) intento a braccare Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) alias "La Bestia" in una serie di scontri in crescendo, come quello che vediamo nel video. Durante questo epico scontro l'ombra di Elijah Price (Samuel L. Jackson) alias Mr. Glass, emerge come l'orchestratore che detiene segreti cruciali per entrambi gli uomini. La fine di Split ha visto David Dunn in una tavola calda che guardava un notiziario sugli eventi del film, collegando così il mondo di Split a quello di Unbreakable.

Oltre al video ci sono anche alcune foto dal set di Glass con uno scatto del Mr. Glass di Samuel L. Jackson, una foto di Bruce Willis non coperto da un impermeabile, e uno sguardo ad Anya Taylor Joy, che riprende il suo ruolo da Split. C'è anche uno scatto di James McAvoy che cammina in strada a torso nudo proprio come appare nella lotta raffigurata nel video.

Anche se M. Night Shyamalan sta girando il sequel in questo momento, il film non è previsto nei cinema prima del 18 gennaio 2019.

James on the set of Glass (❗kind of spoiler) pic.twitter.com/9X75NO7xcq — best of mcavoy (@bestofmcavoyj) 8 novembre 2017

James McAvoy's The Beast battles Bruce Willis' David Dunn #GLASS https://t.co/CmloGDMgdz — Walt (@UberKryptonian) 11 novembre 2017

Pendant ce temps, Sam Jackson est Elijah Price sur le tournage de #Glass aka Incassable 2 aka Split 2 de @MNightShyamalan (23 janvier 2019) pic.twitter.com/zIPTdLnvDT — FanFootage.fr (@fanfootagefr) 9 novembre 2017

Glass: Samuel Jackson nelle prime foto dal set di "Split 2"

La produzione del sequel di Unbreakable di M. Night Shyamalan è attualmente in corso a Philadelphia e online è arrivata una prima foto dal set con il 68enne Samuel L. Jackson nei panni di un anziano Elijah Price, il misterioso collezionista di fumetti che si convince, a ragione, che una persona insospettabile, David Dunn (Bruce Willis), possieda straordinari poteri come i supereroi.

Il regista di "Split" parla del sorprendente finale del film e di un potenziale sequel.

Quando Split di M. Night Shyamalan è uscito lo scorso anno, il David Dunn di Bruce Willis è apparso a sorpresa in una scena sui di titoli di coda, con il personaggio seduto in una tavola calda che guardava le notizie in televisione sull'arresto del Kevin Crumb di James McAvoy, un serial killer affetto da disturbo di personalità multipla.

Glass aka Split 2 aka Unbreakbale 2 si sta girando in Pennsylvania. Nelle foto vediamo Jackson su una sedia a rotelle con indosso un vestito viola e James McAvoy che indossa una parrucca nera.

A Shyamalan sono occorsi 17 anni per trovare un accordo sulla realizzazione di Glass e il regista ha detto di essersi emozionato nel rivedere di nuovo sul set tutto il cast riunito, insieme ai nuovi arrivati. Quanto al set, Shyamalan ha scelto di filmare ancora una volta a Philadelphia e le location hanno incluso un ospedale abbandonato di Allentown, un ex ospedale psichiatrico che fu costruito nel 1912 e chiuso nel 2010.

Split ha segnato il ritorno ai fasti di un tempo per il regista M. Night Shyamalan accompagnato da ottimi incassi. Glass però è qualcosa che i fan attendevano da tempo e potrebbe trasformarsi in un exploit al box office senza precedenti. Glass sarà l'ultima parte della trilogia "Unbreakable" e troverà Dunn sulle tracce del serial killer di James McAvoy soprannominato "L'Orda" e della vecchia nemesi Elijah Price di Jackson.

Samuel L Jackson como Mr. Glass en #Glass (2019) pic.twitter.com/lkT3egneAa — Cario (@cariolita) 8 novembre 2017

Glass: M. Night Shyamalan ha iniziato le riprese di "Split 2"

Il regista M. Night Shyamalan ha confermato il via alle riprese del sequel di Unbreakable e Split, ufficialmente intitolato Glass. Shyamalan dopo un periodo d'oro ha collezionato una paio di notevoli passi falsi nel corso dell'ultimo decennio, ma Split sembra aver confermato un ritorno del regista alle origini, e Glass potrebbe confermare una vera e propria rinascita artistica per Shyamalan.

C'è molta attesa che circonda Glass da quando nel finale di Split è stato rivelato che il film era il sequel di Unbreakable - Il predestinato, uno dei migliori lavori di Shyamalan, una rivisitazione del genere supereoroistico arrivato subito dopo l'exploit dell'acclamato Il sesto senso.

Shyamalan ha utilizzato Twitter per annunciare il via alle riprese di Glass aka Split 2 aka Unbreakable 2.

Sto andando a dormire prima del primo giorno di riprese di #Glass pensando all'incredibile settimana di prove che abbiamo avuto e sperando per il meglio.

Glass prende il via dopo la conclusione di Split e trova David Dunn (Bruce Willis) che da la caccia a Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) alias "La Bestia" in una serie di scontri in crescendo. Nel frattempo la figura nell'ombra di Elijah Price (Samuel L. Jackson) alias "Mr. Glass" alias "L'uomo di vetro", emerge come orchestratore che custodisce segreti cruciali per entrambi gli uomini. In altre parole Glass sta per riunire tutti gli elementi migliori di Unbreakable e Split per una resa dei conti tra supereroi non tradizionale.

Non solo Glass riporterà Bruce Willis, James McAvoy e Samuel L. Jackson, ma anche Anya Taylor-Joy riprenderà il ruolo interpretato in Split. Inoltre, è stato recentemente annunciato che Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard ricopriranno rispettivamente i ruoli del figlio di David Dunn, Joseph, e della madre di Elijah. Altra new entry di Glass la Sarah Paulson della serie tv American Horror Story.

Anche se le riprese sono già in corso, Glass non approderà nei cinema fino al 18 gennaio 2019. Ricordiamo che Split ha attualmente un solido 74% su Rotten Tomatoes e ha portato 276,9 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo da un budget di soli 9 milioni di dollari.