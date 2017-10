Glass: M. Night Shyamalan ha iniziato le riprese di "Split 2"

Di Pietro Ferraro martedì 3 ottobre 2017

M. Night Shyamalan ha annunciato il via alle riprese ufficiale di "Glass" aka "Split 2" aka "Unbreakable 2".

Il regista M. Night Shyamalan ha confermato il via alle riprese del sequel di Unbreakable e Split, ufficialmente intitolato Glass. Shyamalan dopo un periodo d'oro ha collezionato una paio di notevoli passi falsi nel corso dell'ultimo decennio, ma Split sembra aver confermato un ritorno del regista alle origini, e Glass potrebbe confermare una vera e propria rinascita artistica per Shyamalan.

C'è molta attesa che circonda Glass da quando nel finale di Split è stato rivelato che il film era il sequel di Unbreakable - Il predestinato, uno dei migliori lavori di Shyamalan, una rivisitazione del genere supereoroistico arrivato subito dopo l'exploit dell'acclamato Il sesto senso.

Shyamalan ha utilizzato Twitter per annunciare il via alle riprese di Glass aka Split 2 aka Unbreakable 2.

Sto andando a dormire prima del primo giorno di riprese di #Glass pensando all'incredibile settimana di prove che abbiamo avuto e sperando per il meglio.

Glass prende il via dopo la conclusione di Split e trova David Dunn (Bruce Willis) che da la caccia a Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) alias "La Bestia" in una serie di scontri in crescendo. Nel frattempo la figura nell'ombra di Elijah Price (Samuel L. Jackson) alias "Mr. Glass" alias "L'uomo di vetro", emerge come orchestratore che custodisce segreti cruciali per entrambi gli uomini. In altre parole Glass sta per riunire tutti gli elementi migliori di Unbreakable e Split per una resa dei conti tra supereroi non tradizionale.

Non solo Glass riporterà Bruce Willis, James McAvoy e Samuel L. Jackson, ma anche Anya Taylor-Joy riprenderà il ruolo interpretato in Split. Inoltre, è stato recentemente annunciato che Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard ricopriranno rispettivamente i ruoli del figlio di David Dunn, Joseph, e della madre di Elijah. Altra new entry di Glass la Sarah Paulson della serie tv American Horror Story.

Anche se le riprese sono già in corso, Glass non approderà nei cinema fino al 18 gennaio 2019. Ricordiamo che Split ha attualmente un solido 74% su Rotten Tomatoes e ha portato 276,9 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo da un budget di soli 9 milioni di dollari.